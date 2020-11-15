Тиждень видався насиченим на смішні події та курйози. Серед головних тем для жартів українців стало повідомлення прессекретарки президента Юлії Мендель про стан Володимира Зеленського. Ну і, звісно, не оминули увагою карантин вихідного дня та кмітливість Львівської мерії.

Найсмішніші меми тижня – читайте в матеріалі 24 каналу.

Цікаво Кіт за столом та зелене жабеня: меми, які викликали фурор в інтернеті

Кабмін знов підклав свиню

11 листопада Кабінет Міністрів неабияк "ощасливив" українців, запровадивши карантин вихідного дня. Сказати, що люди були незадоволені – це фактично промовчати. На тлі загальноукраїнського обурення Україні перекривали траси, а власники бізнесу влаштовували пікети. Однак були й ті, хто перетворив цю новину на сміх.

Львів зробив шах і мат

Чимало міст в Україні відмовилися дотримуватися карантину вихідного дня. Але найбільш кмітливою виявилася саме Львівська мерія, яка просто скасувала вихідні. Шах і мат, Кабміне!



У Львові скасували вихідні / Фото 24 каналу



Меми про карантин вихідного дня / Фото з соцмереж

Обмовка за Мендель

COVID-19 не оминув і президента Володимира Зеленського. Щоправда, навіть таку сумну новинку прессекретарка Юлія Мендель змогла подати весело. Вона помилково написала повідомлення: "На жаль… Президент почувається добре". Звісно, за пів години Мендель виправила свій пост, але це не вберегло її від критики та хвилі кумедних мемів.