Кабінет Міністрів України підтримав зміни до антикорупційного законодавства. Зокрема, надання Верховній Раді повноваження звільнити директора НАБУ.

До обрання нового очільника НАБУ усі повноваження залишатимуться у чинного глави відомства Артема Ситника. Відповідне рішення прийняв Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні, повідомляє 24 канал.

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Очільник уряду Денис Шмигаль наголосив, що збереження незалежності НАБУ є пріоритетом. За словами прем'єра, відповідний законопроєкт стане важливим кроком для антикорупційної боротьби.

Ми зміцнюємо антикорупційну архітектуру та залишаємося вірними антикорупційній політиці,

– наголосив Шмигаль.

Призначення Ситника главою НАБУ: деталі

У серпні 2020 року Конституційний Суд України визнав неконституційним призначення Ситника главою НАБУ. При

26 жовтня Окружний адмінсуд Києва схвалив рішення відсторонити Ситника з посади директора НАБУ.

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