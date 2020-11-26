Кабмін підтримав законопроєкт про право Верховної Ради змінити очільника НАБУ
Кабінет Міністрів України підтримав зміни до антикорупційного законодавства. Зокрема, надання Верховній Раді повноваження звільнити директора НАБУ.
До обрання нового очільника НАБУ усі повноваження залишатимуться у чинного глави відомства Артема Ситника. Відповідне рішення прийняв Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні, повідомляє 24 канал.
Зауважте НАБУ попросило у Венедіктової дозвіл на затримання Вовка та суддів ОАСК
Очільник уряду Денис Шмигаль наголосив, що збереження незалежності НАБУ є пріоритетом. За словами прем'єра, відповідний законопроєкт стане важливим кроком для антикорупційної боротьби.
Ми зміцнюємо антикорупційну архітектуру та залишаємося вірними антикорупційній політиці,
– наголосив Шмигаль.
Призначення Ситника главою НАБУ: деталі
У серпні 2020 року Конституційний Суд України визнав неконституційним призначення Ситника главою НАБУ. При
26 жовтня Окружний адмінсуд Києва схвалив рішення відсторонити Ситника з посади директора НАБУ.
Новина доповнюється
Поділитися новиною