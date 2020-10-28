Кабмін планує змінити низку законів для посилення підтримки літніх людей. Зокрема, розширити перелік пільг для українців, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною. Далі слово – за парламентом.

Відповідний законопроєкт Кабмін погодив на засіданні 28 жовтня. Про це повідомляє 24 канал.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вже озвучив орієнтовну вартість проєкту.

Затвердили для направлення до парламенту законопроєкт щодо пенсійного забезпечення та соціального захисту громадян похилого віку. Орієнтовна вартість цієї програми буде понад 500 мільйонів гривень,

– розповів Шмигаль.

Що передбачає законопроєкт

забезпечення умов для здорового та активного довголіття;

створення умов для реалізації права на працю відповідно до професійної підготовки;

зміцнення та розвиток установ, які надають соцпослуги;

реалізацію програм соціального захисту ветеранів праці та осіб похилого віку.

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Які ще пільги отримають українці за заслуги перед державою