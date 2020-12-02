Кабінет Міністрів 2 грудня погодив звільнення Юрія Гусєва з посади голови Херсонської облдержадміністрації. Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що чиновник став керівником Укроборонпрому.

Проєкт указу президента про звільнення Гусєва схвалили на засіданні уряду. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан.

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Мокан зауважив, що звільнення чиновника погодили через його перехід на іншу роботу.

На засіданні Кабмін прийняв ряд кадрових рішень. Погодити звільнення Гусєва Юрія Веніаміновича з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації (у зв'язку з переходом на іншу роботу),

– написав політик.

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