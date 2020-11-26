В уряді працюють над трьома ймовірними сценаріями жорсткого карантину. Фактично вони відрізняються лише датами, але від них і залежать імовірні втрати підприємців.

Кожен із варіантів можуть запровадити в залежності від ситуації з COVID-19. Поки вона не надто втішна: щодня в Україні фіксують дедалі більшу кількість інфікувань. Про 3 сценарії локдауну в Україні LIGA.net розповів співрозмовник із Кабміну.

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Перший сценарій

Він передбачає введення жорсткого карантину буквально відразу після ухвалення економічних законів, що гарантують підтримку бізнесу.

За інформацією джерела, локдаун можуть ввести вже наступного тижня, якщо зростання випадків COVID-19 не сповільниться. Термін обмежень — від 2 тижнів до закінчення новорічних свят.

Такий варіант вважають найболючішим і взагалі – крайнім заходом.

Другий сценарій

Згідно зі ще одним варіантом, жорсткий карантин в Україні можуть ввести з 15 грудня. Він може тривати до закінчення різдвяних свят.

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Цей варіант дає підприємцям можливість підготуватися до обмежень.

Бізнес має бути попереджений заздалегідь, щоб ресторатори, наприклад, не закупили тонну риби, яка через локдаун протухне,

– пояснили у Кабінеті Міністрів.

Третій сценарій

Його вважають найзручнішим, втім, його введення залежить від кількості хворих і її подальшого зростання. Якщо зараз ситуація дещо стабілізується, то локдаун можуть оголосити з 29 грудня.

Протривати він може 2 чи 3 тижні.

Як переконані у "Слузі народу", він дасть можливість легше пережити обмеження і спокійно завершити фінансові справи наприкінці року.

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