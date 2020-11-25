Уряд відновив виплати на дітей ФОПів 1 та 2 групи на період з 1 листопада до 31 грудня. Таким чином на кожну дитину підприємці зможуть отримати близько 2 тисячі гривень.

Так, держава продовжить виплати на дітей підприємців, які обмежили роботу через карантин. Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду, повідомляє 24 канал.

До теми Виплати ФОПам та звільнення від податків: Шмигаль анонсував допомогу для бізнесу на карантині

Виплати на дітей ФОПів: що це означає

Якщо в родині підприємця є діти віком до 10 років, то на кожну дитину зможуть виплатити приблизно по 2 тисячі гривень.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що автоматично продовжать всі заявки, які були подані у травні – серпні за цією програмою.

Фінансування за програмою становитиме 1 мільярд гривень.

До речі Шмигаль допустив, що на новорічні свята можуть ввести локдаун



Текст рішення / Фото з телеграм-каналу "Гончаренко"



Текст рішення / Фото з телеграм-каналу "Гончаренко"