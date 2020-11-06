Кабмін визначив пріоритети економіки до 2030 року: перелік
Уряд визначив 30 пріоритетних напрямків. Їх закладуть в основу економічної стратегії України до 2030 року. Особливу увагу приділять розвитку фінансового сектору, інфраструктурі та цифровій економіці.
Так, Кабмін визначив стартові позиції стратегії. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на презентації векторів економічного розвитку України, повідомляє "РБК-Україна".
До речі Уряд розпочав роботу над економічною стратегією до 2030 року: що вона передбачає
Які пріоритети визначив уряд
- Зменшення частки держави в економіці, продовження великої та малої приватизації.
- Розвиток фінансового сектору. Зокрема, фондовий ринок, ринок страхування, пенсійна реформа.
- Зменшення регуляторного навантаження на бізнес.
- Зростання обсягів та видобутку власних корисних копалин.
- Розвиток інфраструктури в сільськогосподарському секторі. Наприклад, зрощення, логістика, цифровізація.
- Запровадження сприятливого податкового та правового режиму для IT.
- Посилення торгівельної дипломатії, а також просування українських брендів.
- Покрашення якості життя. Зокрема, створення економічного підґрунтя для розвитку освіти, медицини, культури та соцпослуг.
Що відомо про економічну стратегію України
- У жовтні президент Володимир Зеленський анонсував економічну стратегію розвитку України до 2030 року.
- Стратегія включає 2 розділи: аудит економіки та вектори економічного розвитку.
- Серед векторів виокремили макроекономічну політику, верховенство права, регуляторне середовище, управління власністю, міжнародну економічну політику, репутацію України, інвестпривабливість та ключові сектори економіки.
- Глава держави відзначив, що уряд провів аудит економічної діяльності держави за 28 років.
- Зеленський також наголошував, що хоче зменшити частку держави в економіці, налагодити державно-приватне партнерство й збільшити інвестиційні витрати бюджету.
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