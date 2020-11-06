Уряд визначив 30 пріоритетних напрямків. Їх закладуть в основу економічної стратегії України до 2030 року. Особливу увагу приділять розвитку фінансового сектору, інфраструктурі та цифровій економіці.

Так, Кабмін визначив стартові позиції стратегії. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на презентації векторів економічного розвитку України, повідомляє "РБК-Україна". До речі Уряд розпочав роботу над економічною стратегією до 2030 року: що вона передбачає Які пріоритети визначив уряд Зменшення частки держави в економіці, продовження великої та малої приватизації.

Розвиток фінансового сектору. Зокрема, фондовий ринок, ринок страхування, пенсійна реформа.

Зменшення регуляторного навантаження на бізнес.

Зростання обсягів та видобутку власних корисних копалин.

Розвиток інфраструктури в сільськогосподарському секторі. Наприклад, зрощення, логістика, цифровізація.

Запровадження сприятливого податкового та правового режиму для IT.

Посилення торгівельної дипломатії, а також просування українських брендів.

Покрашення якості життя. Зокрема, створення економічного підґрунтя для розвитку освіти, медицини, культури та соцпослуг. Що відомо про економічну стратегію України У жовтні президент Володимир Зеленський анонсував економічну стратегію розвитку України до 2030 року.

Стратегія включає 2 розділи: аудит економіки та вектори економічного розвитку.

Серед векторів виокремили макроекономічну політику, верховенство права, регуляторне середовище, управління власністю, міжнародну економічну політику, репутацію України, інвестпривабливість та ключові сектори економіки.

Глава держави відзначив, що уряд провів аудит економічної діяльності держави за 28 років.

Зеленський також наголошував, що хоче зменшити частку держави в економіці, налагодити державно-приватне партнерство й збільшити інвестиційні витрати бюджету.