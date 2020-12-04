Свято наближається, але роботу ніхто не відміняв, тому я знову тут, щоб знову сказати: "Привіт!". Про свято я згадала недарма, адже деякі українські підприємства та посадовці вже почали робити собі новорічні подарунки під ялиночку. Бо що? Правильно, заробили!

Омріяний джип

От, до прикладу, одна з найбільших держкомпаній Украгролізинг, яка надає сільгосптехніку у платне користування, оголосила тендер на купівлю новенького автомобіля Toyota 2020 року випуску. На нього планують витратити половину свого річного прибутку.

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Можливо, це для того, щоб його теж у лізинг здавати більш успішним фермерам. Не на тракторах ж їм поля їздити інспектувати. Та й тих тракторів, зараз на сайті компанії не такий вже й великий вибір – 7 штук, ще 2 борони є та сіялка.

Є ще тут і голосування. Ваші потреби. Може тут щось про джип? Там таке:

трактори;

зернозбиральні комбайни;

біопаливо та відновлювальна енергетика;

ґрунтообробна техніка;

обладнання для тваринництва;

обладнання для птахівництва.

А от воно – інше. Не інакше, як тут про джип і йшлося, але, певно, не для аграріїв, а для керівника компанії.

Все одно компанію приватизувати планують, а так хоч на пам'ять щось лишиться – джип, наприклад. Ще й не простий, а з дизельним двигуном, мультимедійною системою, клімат-контролем, і підігрівом передніх сидінь.



Toyota 2020 року випуску / Фото auto.ria.com

Той, що, скажете ви, заробили – можуть витрати. Так. Але ще раз нагадаю, що це державна компанія. Яка була створена владою у 2001 році для забезпечення аграріїв сільгосптехнікою за лізинговою схемою. Аграріїв – технікою. Аграріїв – технікою. Про жодні автомобілі люксового класу для керівництва там не йшлося.

Але 19 років пройшло, можливо, щось і змінилося за цей час…

А поки подарунками запасаються і у керівництві державою.

Скандальні годинники

Кабмін купив 320 подарункових годинників на майже 500 тисяч гривень: 210 чоловічих і 110 жіночих. Кожен з них у подарункових футлярах із зображенням малого Державного Герба і написом у 2 рядки жовтого кольору "Від прем'єр-міністра України".

Так стоп. А я щось не зрозуміла, а що прем'єр за них сам заплатив? Чи чому саме від прем'єра, а не від народу українського? Їх же за бюджетні кошти купували, значить за наші з вами податки. А, можливо, ми не хотіли дарувати годинники?

Та й загалом питань тут більше, ніж відповідей. Чому саме 320, якщо депутатів 450? Чи це лише для монобільшості? Але там, здається, їх не більше 250. Хоча, якщо взяти до уваги, що 2 на 2 дорівнює 5. Тоді, можливо, і 450 – 248 = 320. І якщо я вже згадала про наші з вами податки, то про них і поговоримо.

Підтримка бізнесу

Галина Третьякова, вона ж депутатка від "Слуги народу", вона ж голова комітету з соцполітики, вона ж автор скандальної фрази про дітей.

Коли народження дитини відбувається не для того, щоб надати їй рівні права, освіту і таке інше, а народжують дитину, щоб отримати матеріальну допомогу – то ми отримуємо, скажу так жорстко, дітей низької якості, які призводять до того, що вони теж сідають на публічні кошти,

– сказала Третьякова.

Довідка. Скандал трапився у червні 2020 року. Детальніше – читайте тут.

Так от тепер ця сама Галина Третьякова вирішила, що в неї забули спитати, кому компенсувати, а кому не компенсувати 8 тисяч гривень, обіцяні президентом. Як тепер з'ясувалося, президент то все пообіцяв, не порадившись з пані Галиною. Тому вона висловилась сама, зауваживши, що ФОПи які не платять податки, не мають права на коронавірусну допомогу.



Галина Третьякова / Фото УП

При цьому, спускатися з купола до цих самих підприємців, які якраз зібралися під стінами Верховної Ради на мітинг проти запровадження касових апаратів, пані Галина чомусь не стала, бо тоді б вона може дізналася, що у 2019 році ФОПам було сплачено податків у загальній сумі 25 мільярдів гривень. За першу половину 2020 року вони ж вже віддали державній скарбниці майже 10 мільярдів гривень.

Так, ті самі ФОПи, що сиділи вдома у березні і квітні. Ті, які змушені були не працювати у вихідні, і ті, які поки не розуміють, як переживуть ваш "інтелектуальний" локдаун, у який підуть не всі, не відразу і не повністю.

От вам і захист. От вам і соціальна політика. А знаєте, що я вам скажу, пані Галино? З таким ставленням до підприємців вони скоро усі розбіжаться по Польщах та Європах – і правильно зроблять.

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Ба більше, десь там, на заробітках, щонайменше 34 тисячі наших медичних працівників, які звільнилися за підрахунками міністра Степанова. І це не за всі роки Незалежності, а лише за 2020-й. Звільнилися, бо просто втомилися чекати "подачок" від влади.

Там говорили, що повинні бути такі зарплати:

лікаря – 23 тисячі гривень;

медичної сестри – 17 тисяч гривень;

санітарки – 12 тисяч гривень.

Окрім цього, повинні були бути лікарські засоби і препарати, щоб елементарно надати допомогу.

Мало бути, але немає, бо про ці розрахунки забули, коли зводили бюджет на наступний рік. І отут, здавалося, і додати немає чого, хіба що, а чого ж ви цього року не збільшили їм зарплати з "ковідного" фонду? Не на 30%, а вдвічі. Або не забезпечили медперсонал усім необхідним. До речі, це питання не лише мене хвилює.

За літні місяці, за липень – серпень, 60% медиків отримали лише по одній рукавиці. По одній рукавиці! Остання закупівля на все це відбувалася влітку.

А потім ми дивуємося, як так, що українці отримали найбільше посвідок на проживання в Європі . І це відбувається четвертий рік поспіль. Найбільше наших, традиційно, у Польщі.

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Чому українці виїжджають

А знаєте, яка основна причина? Зайнятість! 87% дозволів видавались саме на цій підставі, і достойна оплата праці, це я б вже додала від себе. На 2 та 3 місцях – Марокко та Індія, якщо вам цікаво, звісно. І от зараз дуже захотілося відмотати плівку назад, хоча ми ж можемо це зробити і пригадати 20 травня 2019 року.

Я звертаюся до всіх українців на планеті, ви нам дуже потрібні, усім хто готовий будувати нову, вільну і успішну Україну, я з радістю надам громадянство. Ви повинні їхати в Україну не в гості, а додому. Ми чекаємо на вас,

– казав Володимир Зеленський.

А 1 грудня 2020 року сказав, що "медичні працівники магнітом почали виїжджати до усіх європейських країн".



Українські медики виїжджають за кордон / Фото РБК-Україна

А що ж залишиться нам, спитаєте ви? Танцювати! І це не назва проєкту на одному з українських каналів, а порада від центру громадського здоров'я.

Бо танці покращують мисленнєві здібності.

Танці поліпшують настрій! Якщо максимально віддатися танцю, можна втратити відчуття часу та знизити рівень тривожності, депресії й покращити своє самопочуття.

А також танці – це суперкардіо, що поліпшує здоров'я серцево-судинної системи.

Тому танцюйте собі на здоров'я. А ще – менше їжте солі, зміцнюйте свій сон і дивіться проєкт "Підгорає".