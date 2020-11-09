Кабмін запропонував Верховній Раді дозволити примусове оселення у визначених місцях громадян Росії, які перебувають на території України. Але тільки тоді, якщо це – необхідно для забезпечення національної безпеки.

Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді відповідний законопроєкт №4327. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті парламенту.

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Що визначає закон

Закон визначає повноваження та завдання державних органів щодо поводження з військовополоненими та інтернованими особами в особливий період. Він діятиме відповідно до вимог Женевських конвенцій та додаткових протоколів до них.

Під інтернованими особами необхідно розуміти осіб, яких піддали інтернуванню,

– вказали у тексті документа.

Інтернування означає примусове оселення у визначених місцях громадян держави, які загрожують нападом чи здійснюють агресію проти України. А також як перебувають на території України, якщо це є абсолютно необхідним для забезпечення національної безпеки України.

Завдання законопроєкту

Проєкт покладає завдання із забезпечення:

збору;

супроводження;

охорони:

утримання військовополонених на Генеральний штаб Збройних сил України.

Аналогічні повноваження щодо інтернованих осіб водночас покладають на центральні органи виконавчої влади, окремі правоохоронні органи, місцеві державні адміністрації.

Загроза національній безпеці

Відповідно до своїх основних завдань СБУ повинна під час особливого періоду виявляти на території України громадян держави-агресора, які становлять загрозу національній безпеці держави. Також вона має повідомляти про них Генштабу ЗСУ.

Він має ухвалити рішення щодо інтернування таких осіб із врахуванням реальних та потенційних воєнних загроз нацбезпеці.

Оскарження рішення

Інтернована особа може оскаржити рішення, відповідно до законодавства. Його приймуть:

негайно після закінчення бойових дій та прийняття указу президента про скасування воєнного стану;

за відсутності причин, які стали підставою для інтернування.

Укрзалізниця забезпечує в особливий період перевезення залізничним транспортом військовополонених та інтернованих осіб. Крім того, іноземці та особи без громадянства, яких інтернували, не несуть адмінвідповідальності за порушення встановленого строку перебування у нашій країні на час їх інтернування.

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