Уряд передав у Верховну Раду проєкт Держбюджету-2021. До цього міністри затвердили документ до 2 читання. До речі, при голосуванні утримався очільник МОЗ Максим Степанов.

Тепер проєкт бюджету має розглянути відповідний парламентський комітет, а після цього його більшістю голосів має підтримати Рада. Уряд схвалив проєкт на засіданні, повідомляє 24 канал.

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За словами міністра Кабміну Олега Немчінова, перед затвердженням в уряді провели консультації з міжнародними партнерами.

До слова, що бюджет до другого читання має бути наданий Кабміном за 10 днів до винесення в зал. Відтак, найімовірніше за головний кошторис країни у другому читанні депутати голосуватимуть на початку – у середині грудня.

Чому затягнули із затвердженням бюджету

Зауважимо, що Рада розглядає бюджет, відстаючи від необхідних термінів. Це пов’язано не лише з якістю документа і його доопрацюванням, а й з пандемією COVID-19.

Наразі хворіють і спікер парламенту Дмитро Разумков, і його перший заступник Руслан Стефанчук. Окрім того, на лікарняних перебувають ще приблизно три десятки нардепів і працівників апарату Ради. У зв’язку з цим, парламентарі перенесли заплановані на період з 18 по 20 листопада засідання і наразі працюють в онлайн-режимі.

Зверніть увагу! Раніше досить песимістичні прогнози озвучив голова парламентського комітету з питань фінансів та банківської діяльності Данило Гетманцев. Він припустив, що Верховна Рада не встигне проголосувати за проєкт Держбюджету-2021 не лише до 1 грудня, а й взагалі до кінця 2020 року.



Що передбачає Державний бюджет на 2021 рік / Інфографіка 24 каналу

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