Рада зобов'язала Кабмін заздалегідь попереджати про посилення карантину
Верховна Рада підтримала проєкт постанови зобов'язати Кабінет Міністрів заздалегідь попереджати про нові карантинні обмеження. Таким чином депутати планують підготувати українців до посилення карантину.
Докладніше про перебіг голосування
Відповідний проєкт постанови №4320 депутати розглядали 17 листопада. Про це повідомляє 24 канал.
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За проголосували 303 нардепи.
Зауважимо, запропонувала розглянути вищезазначений проєкт постанови виконувачка обов’язків голови Верховної Ради Олена Кондратюк.
Деталі постанови №4320
Про які карантинні обмеження має попереджати Кабмін
- Заборона регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном у міському сполученні.
- Заборона відвідування закладів освіти здобувачами освіти.
- Заборона приймання відвідувачів у закладах культури
- Заборона приймання відвідувачів у кінотеатрах.
- Заборона приймання відвідувачів у закладах громадського харчування (бари, ресторани, кафе тощо).
- Заборона приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах.
- Заборона приймання відвідувачів у закладах сфери торговельного та побутового обслуговування населення.
- Заборона покидати місця свого проживання.
Що ще пропонують уряду нардепи
- Верховна Рада пропонує уряду запроваджувати на відповідній території більше ніж один із зазначених вище заходів. Але таке рішення Кабмін має оприлюднити не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку дії цих обмежень.
- Крім того, не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку дії двох і більше зазначених заходів уряд має проінформувати населення про програми (заходи), які запровадять для підтримки населення. Мовиться, зокрема, і про організацію перевезень працівників до місця роботи та у зворотному напрямку.
- Також парламент пропонує не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку дії двох і більше таких заходів внести до Ради проект закону щодо державної підтримки та пільг населенню та бізнесу, які постраждали через посилення карантину.
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- Нещодавно в Україні відмовилися від адаптивного карантину та повернулися до загальнодержавного.
- Крім того, Кабмін запровадив карантин вихідного дня. Він почне діяти з 14 – 15 листопада та триватиме 3 тижні – до півночі 30 листопада. Обмеження стартують з 00:00 суботи та до 00:00 понеділка.
- Працювати будуть тільки магазини, аптеки, банки, АЗС, пошта, а також заклади, які готують їжу на винос.
- Українські підприємці протестують проти нових обмежень. Вони побоюються, що він знищить їхній бізнес.
- Водночас про те, що не дотримуватимуться карантину вихідного дня, заявили у кількох великих містах України.
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