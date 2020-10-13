Уряд змінив критерії карантинного зонування в Україні. Перш за все, зміни стосуватимуться червоної зони – тепер місто потраплятиме до неї, якщо впродовж 2 тижнів там захворіє на коронавірус більше ніж 320 хворих на 100 тисяч населення.

Раніше цей показник визначався, як більший у 5 разів за середній по Україні. Про зміни критеріїв карантинного зонування на засіданні уряду 13 жовтня розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє 24 канал.

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Ми пропонуємо чітко встановити, коли регіон переходить у червону карантинну зону. Якщо захорюваність впродовж 14 днів становить більше ніж 320 на 100 тисяч. Зараз цей показник динамічний,

– підкреслив Степанов.

Проведення будь-яких масових заходів у червоній зоні заборонене. Ресторани та клуби в усіх епідеміологічних зонах можуть працювати лише з 07:00 до 22:00.

За словами міністра, у показнику кількості ліжок для хворих на COVID-19 у червоній та помаранчевій зоні не будуть враховувати ліжка, які відведені в дитячих відділеннях.

Також у червоній зоні роботодавцям пропонують ввести позмінний графік для працівників. За можливості їм пропонують працювати з дому із збереженням зарплати.

Що ще забороняється у червоній зоні

робота громадського транспорту.

відвідування закладів освіти.

діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.

проведення спортивних заходів.

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