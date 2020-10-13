Кабмін змінив критерії для червоної зони карантину
Уряд змінив критерії карантинного зонування в Україні. Перш за все, зміни стосуватимуться червоної зони – тепер місто потраплятиме до неї, якщо впродовж 2 тижнів там захворіє на коронавірус більше ніж 320 хворих на 100 тисяч населення.
Раніше цей показник визначався, як більший у 5 разів за середній по Україні. Про зміни критеріїв карантинного зонування на засіданні уряду 13 жовтня розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє 24 канал.
Важливо У п'ятьох областях та в Києві майже повністю заповнені лікарні
Ми пропонуємо чітко встановити, коли регіон переходить у червону карантинну зону. Якщо захорюваність впродовж 14 днів становить більше ніж 320 на 100 тисяч. Зараз цей показник динамічний,
– підкреслив Степанов.
Проведення будь-яких масових заходів у червоній зоні заборонене. Ресторани та клуби в усіх епідеміологічних зонах можуть працювати лише з 07:00 до 22:00.
За словами міністра, у показнику кількості ліжок для хворих на COVID-19 у червоній та помаранчевій зоні не будуть враховувати ліжка, які відведені в дитячих відділеннях.
Також у червоній зоні роботодавцям пропонують ввести позмінний графік для працівників. За можливості їм пропонують працювати з дому із збереженням зарплати.
Що ще забороняється у червоній зоні
- робота громадського транспорту.
- відвідування закладів освіти.
- діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.
- проведення спортивних заходів.
Які ще рішення щодо карантину прийняв уряд
- Карантин в Україні продовжили до 31 грудня.
- Змінили правила щодо кількості людей, які можуть перебувати на масових зібраннях.
- Школам пропонують піти на канікули з 15 по 30 жовтня з майбутнім переведенням їх на дистанційне навчання.
- Також вдвічі підвищать показник охоплення тестувань.