Кабмін змінив межі 7 міст України
На засіданні 21 жовтня уряд ухвалив проєкти постанов Верховної Ради про зміну та встановлення меж семи міст України.
Про це у фейсбуці повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан. За його словами, до цього часу межі цих міст були не встановленими та юридично не закріпленими.
Актуально На освіту додатково виділили 540 мільйонів гривень: на що та скільки грошей отримають регіони
І це заважало:
- створенню повноцінного життєвого середовища та сприятливих умов для їхнього розвитку,
- забезпеченню ефективного використання потенціалу територій із збереженням її природних ландшафтів та історико-культурної цінності.
Про які міста мовиться:
- Овруч (Коростенський район Житомирської області);
- Рогатин (Івано-Франківський район Івано-Франківської області);
- Городок (Хмельницький район Хмельницької області);
- Рубіжне (Сєвєродонецький район Луганської області);
- Арциз (Болградський район Одеської області);
- Великі Мости (Червоноградський район Львівської області);
- Шпола (Звенигородський район Черкаської області).