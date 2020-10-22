На засіданні 21 жовтня уряд ухвалив проєкти постанов Верховної Ради про зміну та встановлення меж семи міст України.

Про це у фейсбуці повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан. За його словами, до цього часу межі цих міст були не встановленими та юридично не закріпленими.

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І це заважало:

створенню повноцінного життєвого середовища та сприятливих умов для їхнього розвитку,

забезпеченню ефективного використання потенціалу територій із збереженням її природних ландшафтів та історико-культурної цінності.

Про які міста мовиться: