Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні 20 листопада ухвалив проєкт постанови про звільнення Ольги Буславець з посади тимчасового міністра енергетики та захисту довкілля. Натомість новим очільником відомства призначили її заступника Юрія Бойка.

Раніше Бойко обіймав посаду заступника міністра енергетики. Про це у фейсбуці повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан.

До теми Кого з міністрів можуть відправити у відставку: журналістка назвала прізвища

Кабмін прийняв 2 проєкти постанов стосовно таких кадрових рішень: про визнання недійсним розпорядження про тимчасове покладання виконання обов'язків міністра енергетики на Буславець, а також рішення про тимчасове покладання обов'язків міністра на Бойка Юрія,

– розповів Мокан.

Що відомо про звільнення Буславець

Раніше ЗМІ повідомляли, що Буславець планують звільнити з посади. Все тому, що в енергетичному секторі вона нібито лобіює інтереси олігарха Ріната Ахметова. Крім того, президент Володимир Зеленський також був незадоволений роботою міністерки.

Зауважимо, Буславець працювала у Міністерстві енергетики з 2005 року аж до лютого 2020 року. Через місяць після звільнення вона стала кандидаткою на пост очільниці міністерства.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, зміну керівництва Міненергетики ініціювали саме в Офісі Президента. Причиною цього стали проблеми, що накопичилися на ринку електроенергії, а також активізація різних сфер впливу.

Зверніть увагу! У Кабміні додали, що, попри звільнення, Буславець і надалі працюватиме в команді міністерства.

Юрій Бойко: що про нього відомо