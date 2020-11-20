Уряд звільнив главу Міненерго Буславець: хто очолив міністерство
Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні 20 листопада ухвалив проєкт постанови про звільнення Ольги Буславець з посади тимчасового міністра енергетики та захисту довкілля. Натомість новим очільником відомства призначили її заступника Юрія Бойка.
Раніше Бойко обіймав посаду заступника міністра енергетики. Про це у фейсбуці повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан.
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Кабмін прийняв 2 проєкти постанов стосовно таких кадрових рішень: про визнання недійсним розпорядження про тимчасове покладання виконання обов'язків міністра енергетики на Буславець, а також рішення про тимчасове покладання обов'язків міністра на Бойка Юрія,
– розповів Мокан.
Що відомо про звільнення Буславець
Раніше ЗМІ повідомляли, що Буславець планують звільнити з посади. Все тому, що в енергетичному секторі вона нібито лобіює інтереси олігарха Ріната Ахметова. Крім того, президент Володимир Зеленський також був незадоволений роботою міністерки.
Зауважимо, Буславець працювала у Міністерстві енергетики з 2005 року аж до лютого 2020 року. Через місяць після звільнення вона стала кандидаткою на пост очільниці міністерства.
Як повідомляє Інтерфакс-Україна, зміну керівництва Міненергетики ініціювали саме в Офісі Президента. Причиною цього стали проблеми, що накопичилися на ринку електроенергії, а також активізація різних сфер впливу.
Юрій Бойко: що про нього відомо
- Новий міністр енергетики є тезкою колишнього очільника Міністерства енергетики та члена партії ОПЗЖ Юрія Бойка.
- Новопризначений очільник міністерства родом з Рівного.
- З 2003 року Бойко працював за фахом на керівних посадах в енергетичній галузі.
- Впродовж 2009 – 2011 років він обймав посаду технічного директора, а потім віцепрезидента приватного підприємства "Управляюча компанія "Метрополія".
- Після того Бойко 2 роки працював керівником правління ПАТ "Чернігівобленерго".
- З 2014 по 2020 рік Бойко був заступником директора з економіки та фінансів державного підприємства "Енергоринок".
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