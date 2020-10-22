Кабінет Міністрів України ухвалив низку кадрових рішень, що стосуються органів містобудування. Так, уряд змінив голову Державної архітектурно-будівельної інспекції та відсторонив керівників двох містобудівних відомств.

Під час свого позачергового засідання міністри відсторонили Юрія Васильченка з посади голови Державної інспекції містобудування. Про це повідомляє пресслужба уряду.

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Також без посади залишився Олексій Башкіров, який був керівником Державної сервісної служби містобудування. Крім того, розпорядження про тимчасове виконання обов'язків голови Державної архітектурно-будівельної інспекції Богданом Федоренком було визнано таким, що втратило силу.

Зауважимо, що ще 13 березня президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні ліквідують Державну архітектурно-будівельну інспекцію.

Замість Державної архітектурно-будівельної інспекції уряд створив три нових органи:

Державна сервісна служба містобудування,

Державне агентство техрегулювання,

Державна інспекція містобудування.