Кабмін звільнив низку чиновників органів містобудування
Кабінет Міністрів України ухвалив низку кадрових рішень, що стосуються органів містобудування. Так, уряд змінив голову Державної архітектурно-будівельної інспекції та відсторонив керівників двох містобудівних відомств.
Під час свого позачергового засідання міністри відсторонили Юрія Васильченка з посади голови Державної інспекції містобудування. Про це повідомляє пресслужба уряду.
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Також без посади залишився Олексій Башкіров, який був керівником Державної сервісної служби містобудування. Крім того, розпорядження про тимчасове виконання обов'язків голови Державної архітектурно-будівельної інспекції Богданом Федоренком було визнано таким, що втратило силу.
Зауважимо, що ще 13 березня президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні ліквідують Державну архітектурно-будівельну інспекцію.
Замість Державної архітектурно-будівельної інспекції уряд створив три нових органи:
- Державна сервісна служба містобудування,
- Державне агентство техрегулювання,
- Державна інспекція містобудування.