Під час свого позачервого засідання Кабмін ухвалив низку кадрових рішень. Зокрема, міністри відсторонили Юрія Васильченка з посади голови Державної інспекції містобудування.

Разом із ним своєї посади позбувся Олексій Башкіров, що обіймав посаду глави Державної сервісної служби містобудування України. Про це інформує пресслужба Кабміну.

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Окрім того, уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження про тимчасове виконання обов'язків голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України Богданом Федоренком.

Зауважимо, що 22 жовтня Служба безпеки України повідомила про викриття посадовців Державної архітектурно-будівельної інспекції на масштабній незаконній видачі будівельним компаніям дозвільних документів і сертифікатів готовності вводу об'єктів в експлуатацію.

До організованої групи входили колишні й чинні чиновники ДАБІ та посадовці інших органів державної влади. Були проведені понад 50 обшуків за адресами адмінприміщень державних установ, в офісах підконтрольних комерційних структур, місцях проживання фігурантів і в їх транспорті.