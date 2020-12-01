Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов поділився першими результатами карантину вихідного дня в Україні. І хоч МОЗ ще готує свої висновки, у РНБО вже надали деяку інформацію, яка продемонструвала позитивну динаміку.

Окрім того, урядовець розповів, від чого залежить рішення про інтелектуальний карантин та локдаун. Про це він поінформував в ефірі одного з українських телеканалів, пише 24 канал.

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Складно коментувати те, що ще не затверджено. Ми чекаємо офіційних висновків МОЗ за підсумками трьох тижнів карантину вихідного дня, і вже на підставі цього ухвалюватимуться подальші рішення,

– наголосив він.

Втім, за словами міністра, результати аналізу Секретаріату РНБО показали, що по тижнях є "явне зниження активності у вихідні".

Якщо подивитися статистику щодо зростання кількості захворюваності, щотижневі показники говорять про те, що йде суттєве уповільнення і практично стабілізація кількості українців, які захворіли на коронавірус,

– додав він.

Немчінов зазначив, що сподівається вже 2 грудня почути пропозиції Міністерства охорони здоров'я щодо карантину і вже згідно з ними ухвалювати рішення.

Зауважимо, що карантин вихідного дня в Україні діяв упродовж останніх 3 тижнів.

Міністр також зазначив, що в Кабміні розглядають варіанти припинення економічної активності, але вони можуть бути скориговані з урахування ситуації в тій чи іншій галузі.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні

Традиційно після вихідних в Україні фіксують меншу кількість нових випадків COVID-19. Так, станом на 1 грудня було зафіксовано 12 498 нових випадків інфікування. Загалом же, від початку пандемії в Україні на коронавірус захворіли 745 123 людини.

Цікаво, що попереднього дня цифра була ще меншою та становила 9 946 осіб. А ось наприкінці минулого тижня в Україні фіксували низку рекордів: 26 та 27 листопада у державі фіксували понад 16 тисяч випадків хвороби.

Від коронавірусу в Україні вже одужали 355 172 пацієнти, з них за попередню добу – 10 023. Летальних випадків вже понад 12,5 тисяч., за останню добу таких – 221.

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