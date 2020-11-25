Якщо ситуація з коронавірусом в Україні не стабілізується, Кабінет Міністрів може посилити карантинні обмеження на зимові свята. Водночас уряд не вводитиме локдаун без попередження.

Наразі фахівці опрацьовують різні пропозиції щодо посилення карантину. Про це на брифінгу 25 листопада заявив міністр Кабміну Олег Немчінов, повідомляє "Укрінформ".

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Що сказав Немчінов

Ми вивчаємо результати дієвості карантину вихідного дня. Спостерігаємо певну стабілізацію захворювання. Однак у разі зростання – можемо прийти до посилення тих чи інших карантинних обмежень. Можуть бути своєрідні обмеження і під час циклу новорічно-різдвяних свят,

– пояснив Немчінов.

За його словами, уряд представить пропозиції посилення карантину, аби населення і підприємці були готові заздалегідь.

Ймовірність введення локдауна на свята: що відомо

Уряд оцінить результати карантину вихідного дня на початку грудня.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін готується до усіх можливих сценаріїв, зокрема і введення локдауна на зимові свята.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав, що в Україні слід ввести двотижневий локдаун у період свят.

Крім того, радник голови Офісу Президента Тимофій Милованов наголосив, що жорсткі обмеження слід вводити на 3 – 4 тижні.

Зверніть увагу! За добу 24 листопада коронавірусом в Україні заразилося 13 882 людей. Станом на 25 листопада COVID-19 інфікувалися 661 858 осіб. З них 307 778 хворих вже одужали, а 11 492 – померли.



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