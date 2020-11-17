Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов запевняє, що обираючи ті чи інші карантинні обмеження та приймаючи рішення про їх введення, уряд ретельно обговорює та вивчає питання.

Зокрема, міністри обговорювали те, який відсоток людей інфікується у закладах громадського харчування. Про це Олег Немчінов розповів в інтерв’ю "РБК-Україна".

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Ми обговорювали це питання. Скільки відсотків, наприклад, заражаються в ресторанах. Справді, в ресторанах при дотриманні карантинного режиму відсоток невеликий. Але річ у тім, що дорогою до ресторану заражаються дуже багато людей,

– зауважив він.

За словами міністра, такі приклади озвучують на урядових нарадах і на засіданнях Кабміну. Водночас Немчінов поскаржився, що в Україні немає можливостей проводити епідеміологічні дослідження як в Китаї, відстежувати контакти за мобільними телефонами тощо.

"Виходячи з тих епіддосліджень, які встигають проводити українські фахівці, робляться висновки, пропонуються головному санітарному лікарю, а він, своєю чергою, пропонує це міністру охорони здоров'я. Той вносить це на засідання комісії ТЕБ та НС, а потім вони разом виносять це на уряд", – пояснив Немчінов.

Зазначимо, що карантин вихідного дня почав діяти в Україні з 14 листопада. Згідно з ним, у суботу й неділю повинні працювати лише продуктові магазини, аптеки, АЗС, пошта та заклади, що готують їжу на виніс.

Приймати відвідувачів у ці дні заклади громадського харчування не мають права.



Карантин в Україні: які обмеження і коли діють / Інфографіка 24 каналу

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