У Кабміні розповіли про введення обмежень, які властиві червоній зоні
Наразі в Україні діють обмеження карантинного дня, які властиві помаранчевій зоні. Однак місцеві ТЕБ та НС можуть впроваджувати заходи, які характерні для червоної зони.
Про це заявив міністр Кабміну Олег Немчінов в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал. Він додав, що країна відійшла від регіонального карантину лише 10 днів тому.
До теми Якщо карантин вихідного дня не спрацює: Шмигаль розповів про план "Б"
Поки немає чіткого сценарію щодо подальших карантинних обмежень через COVID-19,
– заявив Олег Немчінов.
Згідно зі словами міністра, з експертним середовищем обговорюють різні варіанти щодо "плану Б". Йдеться про випадок, якщо карантин вихідного дня не спрацює.
Жорсткий карантин в Україні: що відомо
- Після наради з прем'єр-міністром України мер Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів, що на зустрічі говорили про карантин вихідного дня. За словами міського голови, відповідні обмеження є підготовкою до повного локдауну, який можуть ввести 10 – 15 або 20 – 25 грудня.
- Однак згодом сам Денис Шмигаль цьому заперечив. Прем'єр пояснив, що повний локдаун розглядають й уряд готовий до плану "Б", проте наразі конкретних дат немає.
- Також прем'єр-міністр повідомив, що уряд розробляє план "Б" для запобігання поширенню коронавірусної інфекції. Водночас його застосують у випадку, якщо карантин вихідного дня не сповільнить темпи поширення хвороби.
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