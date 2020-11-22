Наразі в Україні діють обмеження карантинного дня, які властиві помаранчевій зоні. Однак місцеві ТЕБ та НС можуть впроваджувати заходи, які характерні для червоної зони.

Про це заявив міністр Кабміну Олег Немчінов в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал. Він додав, що країна відійшла від регіонального карантину лише 10 днів тому.

До теми Якщо карантин вихідного дня не спрацює: Шмигаль розповів про план "Б"

Поки немає чіткого сценарію щодо подальших карантинних обмежень через COVID-19,

– заявив Олег Немчінов.

Згідно зі словами міністра, з експертним середовищем обговорюють різні варіанти щодо "плану Б". Йдеться про випадок, якщо карантин вихідного дня не спрацює.

Жорсткий карантин в Україні: що відомо

Після наради з прем'єр-міністром України мер Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів, що на зустрічі говорили про карантин вихідного дня. За словами міського голови, відповідні обмеження є підготовкою до повного локдауну, який можуть ввести 10 – 15 або 20 – 25 грудня .

. Однак згодом сам Денис Шмигаль цьому заперечив. Прем'єр пояснив, що повний локдаун розглядають й уряд готовий до плану "Б", проте наразі конкретних дат немає .

. Також прем'єр-міністр повідомив, що уряд розробляє план "Б" для запобігання поширенню коронавірусної інфекції. Водночас його застосують у випадку, якщо карантин вихідного дня не сповільнить темпи поширення хвороби.



Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу