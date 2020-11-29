У Кабінеті Міністрів розглядають можливість введення "інтелектуального локдауну". Він буде враховувати ситуацію з захворюваністю на COVID-19 у кожному регіоні.

Ймовірність введення в країні повного локдауну становить 90%. Про це розповів глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі одного з українських телеканалів, інформує 24 канал.

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"Є шанси, що нам пощастить, але поки виглядає так, що ймовірність дуже висока. Тепер питання, як його правильно ввести та в якому форматі. Уряд заявляє про певний інтелектуальний локдаун. Тобто не той повний локдаун, який був навесні, а такий... скоригований на реалії в кожному регіоні, зокрема громадський транспорт тощо", – сказав Арахамія.

Що буде з транспортом

За словами голови "слуг народу", якщо, наприклад, завтра введуть локдаун, але працюватимуть всі підприємства, то влада зіткнеться з величезними труднощами по розвезенню людей на роботу.

"Якщо це станеться, наприклад, 27 грудня, то взагалі-то ця проблема (транспортна – 24 канал) знімається як така. Щодо наслідків і незручностей для людей, то звичайно, це зіпсує новорічні свята, проте, це не так сильно вдарить по економіці", – зазначив він.

Локдаун в Україні: