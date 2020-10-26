У Кабінеті Міністрів України хочуть налагодити публічну комунікацію з урядовцями й запропонували для цього створити новий формат. Проєкт також має на меті інформувати суспільство про поточний стан реалізації державної політики.

Першим гостем нового формату може стати міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт. Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Василь Мокан у фейсбуці.

Важливо Уряд працюватиме в режимі онлайн: як це відбуватиметься

Мокан пояснив, що він спілкуватиметься з різними урядовцями протягом 30-хвилин і ставитиме гостям питання, які турбують українців.

За словами Мокана, мета проєкту:

налагодити ще більш відкриту публічну комунікацію з урядовцями,

інформувати суспільство про поточний стан реалізації державної політики у різних сферах життєдіяльності країни,

сприяти тіснішій взаємодії між виконавчою та законодавчою гілками влади".

Діалог мають показати на ютуб-каналі представника Кабміну, там він планує ставити урядовцям "найрейтинговіші запитання". Водночас Мокан не вказує, як часто мають відбуватися подібні зустрічі.

Додамо, що через пандемію коронавірусу Кабмін проводитиме засідання в онлайн-режиму. В залі Будинку уряду має перебувати лише прем'єр-міністр та ті міністри, участь яких необхідна.