Автомобіль співробітників дипломатичної місії Росії підірвався на саморобному вибуховому пристрої в Кабулі. У результаті дипломати отримали легку контузію.

Про підрив автівки дипломатів повідомляє Міністерство закордонних справ Росії, пише 24 канал.

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Вибух саморобного вибухового пристрою стався недалеко від будівлі російського посольства 1 грудня. Співробітники дипломатичної місії Росії, які були в авто, отримали легку контузію.

За попередньою інформацією, об'єктом атаки мав стати автомобіль Афганських національних сил безпеки, який їхав перед дипломатичною машиною.

Однак у Росії не заперечують варіант теракту саме проти російських громадян.

Росія забажала від Афганістану проведення ретельного розслідування інциденту. Там також хочуть, аби Кабул вжив вичерпних заходів щодо забезпечення безпеки персоналу російських закордонних установ.

Зверніть увагу! Раніше у Нагірному Карабасі, у селі Мадагіз вибухнула міна. У результаті один російський миротворець отримав поранення. Крім того, загинув громадянин Азербайджану.