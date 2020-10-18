Ми повинні втілити в життя те, за що віддадуть голоси, – Качура про опитування Зеленського
У "Слузі народу" вважають, що анонсоване президентом Зеленським всеукраїнське опитування 25 жовтня матиме політичні наслідки. Мовляв, за його результатами слід буде втілювати в життя побажання народу.
Про це "слуга" Олександр Качура розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода". Він водночас додав, що опитування не є популізмом.
Раніше Тому що він так вирішив, – опитування Зеленського пересварило політиків в ефірі: відео
Будуть політичні наслідки, бо, якщо ми проведемо опитування і люди з приводу того чи іншого питання вирішать так чи інакше, ми повинні будемо втілити у життя те, за що віддали свої голоси, якщо це так можна назвати, люди, після того, коли вони визначились з кандидатом на виборах,
– уточнив нардеп.
Качура вважає, що запитання з опитування "цілком відповідають українському законодавству" та є такими, що "турбують українських громадян".
За словами парламентаря, "Слуга народу" не організовує виборчий процес, бо є його суб’єктом. У разі сумнівів нардеп порадив спрямовувати скарги до ЦВК і позивні заяви до суду, "а не просто ходити по ефірах і розповідати, що це – зрада".
Раніше президент Зеленський анонсував всеукраїнське опитування, яке відбудеться у день місцевих виборів, тобто 25 жовтня. Проводитимуть його поза межами виборчих дільниць, а жодної юридичної сили воно не матиме.
Зауважимо, що опитування складатиметься з 5 запитань, на які треба буде дати відповідь "так" або "ні".
Ось перелік запитань, які запропонував президент Зеленський: