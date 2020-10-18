У "Слузі народу" вважають, що анонсоване президентом Зеленським всеукраїнське опитування 25 жовтня матиме політичні наслідки. Мовляв, за його результатами слід буде втілювати в життя побажання народу.

Про це "слуга" Олександр Качура розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода". Він водночас додав, що опитування не є популізмом.

Раніше Тому що він так вирішив, – опитування Зеленського пересварило політиків в ефірі: відео

Будуть політичні наслідки, бо, якщо ми проведемо опитування і люди з приводу того чи іншого питання вирішать так чи інакше, ми повинні будемо втілити у життя те, за що віддали свої голоси, якщо це так можна назвати, люди, після того, коли вони визначились з кандидатом на виборах,

– уточнив нардеп.

Качура вважає, що запитання з опитування "цілком відповідають українському законодавству" та є такими, що "турбують українських громадян".

За словами парламентаря, "Слуга народу" не організовує виборчий процес, бо є його суб’єктом. У разі сумнівів нардеп порадив спрямовувати скарги до ЦВК і позивні заяви до суду, "а не просто ходити по ефірах і розповідати, що це – зрада".

Раніше президент Зеленський анонсував всеукраїнське опитування, яке відбудеться у день місцевих виборів, тобто 25 жовтня. Проводитимуть його поза межами виборчих дільниць, а жодної юридичної сили воно не матиме.

Зауважимо, що опитування складатиметься з 5 запитань, на які треба буде дати відповідь "так" або "ні".

Ось перелік запитань, які запропонував президент Зеленський:



Всеукраїнське опитування 25 жовтня / Інфографіка 24 каналу

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