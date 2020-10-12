Качура заявив, що фракція "Слуги народу" змінить керівництво
Народний депутат Олександр Качура розповів, що у "Слузі народу" змінять заступників керівника фракції. При цьому йому самому не пропонували очолити фракцію.
Народний депутат вважає, що заступників мають не призначати, а обирати. Про це він сказав в інтерв'ю ютуб-каналу "Єдність".
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Які зміни відбудуться в "Слузі народу"
За словами Качури, "Слуга народу" планує перезавантаження.
Про заступників керівника фракції точно буде йти мова. Це вже питання назріло, такі зміни відбудуться,
− сказав він.
При цьому Качура спростував те, що його можуть призначити головою фракції замість Давида Арахамії.
Також нардеп сказав, що у "Слузі народу" переформатують комунікацію, бо зараз у фракції не обговорюють скандальні ситуації, які трапляються.
Це коли трапляється зашквар, але його у фракції не обговорюють, немає публічної позиції фракції,
− пояснив він.
"Треба, щоб заступники голови фракції до того, як виноситься в зал, проговорювали зі своїми групами. Цього не відбувається", − додав Качура.
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Що відомо про перезавантаження "Слуги народу"
- За даними ЗМІ, з фракційних груп "Слуги народу" почали виключати по 3 − 4 депутати, які не голосують за рішення, що пропонують в Офісі Президента.
- Нові групи можуть очолити депутати, які мають стосунки з Офісом Президента.
- Переформатування груп не схвалив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Він хоче зробити голосування і переобрати всіх керівників груп.