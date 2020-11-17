Лідерові Чечні Рамзану Кадирову не сподобалися зображення на стінах дитячого центру в місті Курчалой. Там були фотографії героїв з американських фільмів та коміксів. Глава Чечні наказав їх замінити на національних героїв.

Інцидент стався, коли Кадиров інспектував новий житловий комплекс. Про це свідчить допис чеченського лідера в заблокованій в Україні російській соцмережі "ВКонтекте", повідомляє 24 канал.

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Чому Кадирову не сподобалися малюнки

Приміщення дитячого центру було оформлене зображеннями героїв американських коміксів та фільмів Капітана Америки, Тора та Залізної людини.

Потрібно прибрати зображення цих вигаданих персонажів, це фантазії. Розмістіть фотографії наших справжніх героїв. У нас в історії релігії та народу є багато реальних героїв, з яких можна і потрібно брати приклад, а то думають, що тільки ці герої існують,

– вважає Кадиров.

Зверніть увагу! В червні 2020 року Кадиров пригрозив президенту Зеленському помстою та закликав вибачитися за відео "Кварталу 95".



У програмі була нарізка, куди потрапило відео з Кадировим, який плаче. Главу Чечні це його образило. Зеленський відповів, що не знав про цей ролик і вибачився за "своїх" хлопців.