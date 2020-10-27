Президент Чечні Рамзан Кадиров звернувся з жорсткою критикою до глави Франції Еммануеля Макрона. Все через його ставлення до мусульман. Також предметом заяв стали карикатур на пророка Мухаммеда у місцевому таблоїді.

Натхненник тероризму

Свою думку Кадиров висловив на власному каналі у телеграмі. Він також нагадав нещодавно події поблизу Парижа, пов'язані зі смертю викладача.

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Він вважає, якщо називати 18-річного вбивцю викладача Самюеля Паті терористом, тоді сам французький президент є "натхненником тероризму" і "примушує людей до тероризму та створює екстремістські умови".

Крім цього, глава Чечні вважає, що мертвий викладач – був провокатором і його даремно нарікають "героєм Франції". Натомість чоловіка, який його убив – просто "зробили терористом", за словами Кадирова.



Ви навіть не маєте сміливості визнати, що глузування над вірою і пародії на неї й стали причиною трагічної долі викладача в передмісті Парижа. Він невпинно йшов до такого підсумку, зухвало провокуючи учнів,

– заявив глава Чечні.

Погрози Кадирова

"І якщо ви не хочете зрозуміти прості істини, то будьте готові до того, що мусульмани всього світу не дозволять ображати ім'я великого Пророка Мухаммеда. В цьому можете навіть не сумніватися", – пригрозив лідер Чечні.

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