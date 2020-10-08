Гончарук про кадрову кризу в Україні: Люди бачать сигнал, що їх використають і викинуть
Колишній український прем’єр Олексій Гончарук висловив свої припущення щодо того, чому в Україні існує кадрова криза, на яку так скаржиться президент Зеленський і теперішній глава уряду Шмигаль.
На його думку, частково в цьому є вина самої влади. Про це Гончарук розповів в інтерв’ю "Голосу Америки".
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Чому, на думку Гончарука, в Україні – кадрова криза:
Бо в державі небагато людей з адекватним досвідом на високих посадах в державній службі, з необхідною освітою та підготовкою. За словами колишнього глави уряду, таких людей значно менше, ніж хотілося б.
А ось ті люди, які мають такий досвід, часто мають не надто хорошу репутацію.
Досвід, одночасно це мають бути люди з нульовою толерантністю до корупції. Ну і люди, які мають знати свою справу. Ці три складові в нас в Україні дійсно дуже рідко поєднуються,
– пояснив Гончарук.
Третьою причиною він назвав небажання таких професіоналів працювати з чинною владою.
Те, яким чином приймалися кадрові рішення, дає людям чіткий сигнал: тебе просто використають і викинуть. Без всіляких підстав тебе просто можуть взяти і звільнити. Без пояснень, без адекватних причин і так далі,
– додав експрем’єр.
Зауважимо, що уряд Гончарука майже у повному складі подав у відставку в березні цього року. До цього він пропрацював пів року.
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Президент Зеленський заявив, що причина відставки Гончарука у тому, що в нього замало досвіду.