ЗМІ не раз писали про діяльність так званої "екоактивістки" Яніни Басистої і заснованої нею фірми "АЛЬТЕРНРА ЕКО". Але, виявилося, що скандальну компанію підозрюють не тільки в участі в розтраті комунальних коштів.

У статті "Які скелети живуть в шафах екоактивістів з Дніпра" детально описана діяльність фірми" АЛЬТЕРНРА ЕКО", яка господарює на комунальному сміттєвому полігоні міста. Зареєстрована в кіпрському офшорі компанія регулярно отримувала кошти від КП "Еко Дніпро", і вони, можливо, виплачені "за підозрілі роботи і послуги". Про це йдеться у кримінальному провадженні, де йдеться про майже 40 мільйонів гривень.

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Професор кафедри екології Придніпровської академії будівництва та архітектури Григорій Шматков, якого залучили як експерта, побував на полігоні разом зі слідчим. Він повідомив, що не побачив там ніяких природоохоронних заходів: немає вентиляційних колодязів, дренажних каналів, нормального покриття, Немає організації прийому промислових відходів і станції для переробки побутових відходів, що передбачено проектом, не дезінфікуються виїжджаючі машини. Бочки, де повинен зберігатися розчин, забиті сміттям…

Багато порушень! – каже Шматков. – Ймовірно, тому і порушено кримінальну справу. Проект хороший, але на ділі він не виконаний. Як я зрозумів, все вирішувалося ще до того, як з'явився проект.

У березні 2019 року Державна екологічна інспекція в Дніпропетровській області провела позапланову перевірку полігону і встановила системні порушення в роботі об'єкта. По хорошому, його діяльність треба заборонити.

Але в Дніпрі вирішили "розширити і поглибити" – на полігоні поблизу Діївки будується 4-й пусковий комплекс за 73 мільйони гривень. А близько року тому на будівництво нового полігону підкинули ще 140 мільйонів гривень.

Автор статті ставить риторичне запитання: А що залишається жителям Діївки? Писати листи і звернення, постити страшні фото зі звалища і розміщувати в соцмережах відео зі стовпами різнобарвного диму.