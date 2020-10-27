Окружний адмінсуд ухвалив рішення викреслити з державного реєстру інформацію про Артема Ситника як директора Національного антикорупційного бюро, тобто, фактично – звільнити його з посади. У Міністерстві юстиції заявили, що не виконуватимуть це рішення.

Виконавча директорка Центру протидії корупції Дарія Каленюк зазначила, що ніхто до кінця не здогадувався, як відреагує міністр юстиції. Про це вона повідомила в ефірі 24 каналу.

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Абсурдне рішення

Адже в публічному доступі самого тексту рішення немає і ніхто не знає, про що там йдеться. Попри це, з пресрелізу суду і з інформації в медіа зрозуміло, що Окружний адмінсуд якимось чином використав рішення Конституційного суду про неконституційність деяких положень закону про НАБУ.

Я повністю погоджуюсь, що це рішення є абсурдним. Адже звільнення цього детектива відбулось задовго до рішення Конституційного суду,

– зазначила експертка.

Вона відзначила: "Якщо Ситник прийняв рішення звільнити когось до рішення Конституційного суду 28 серпня 2020 року, то його не можна оскаржувати". На її думку, можливості юридично обґрунтувати це рішення немає, судді намалювали його з повітря.

Зверніть увагу! ОАСК 26 жовтня 2020 року зобов'язав Мін'юст вилучити дані з реєстрів про Ситника як керівника НАБУ. Більше новин на цю тему тут.

Злочинне угрупування

За словами Каленюк, судді ОАСКу пов'язані між собою і є частиною організованого злочинного угрупування, яке викрило НАБУ. ОАСК так вільно себе почуває, адже немає реакції з Офісу Президента.

Мовчить президент. Мовчить його оточення. Можливо, зручно мати суд, який може робити брудну роботу,

– ствердила директорка.

Темні схеми ОАСК

Також вона додала, що ОАСК – юрисдикція, яка має можливість:

скасувати рішення будь-якого центрального органу виконавчої влади;

зупинити дію будь-якого рішення через ухвали про забезпечення позову.

Тому Окружний адмінсуд навчився вправно використовувати юридичні інструменти для темних схем і політичних суперечок.