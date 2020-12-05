У США у штаті Каліфорнія знову спалахнули пожежі. Вогонь вирує в окрузі Оріндж. Тому тисячі людей вже евакуювали з домівок.

Чому у Каліфорнії знову спалахнули пожежі

Причиною пожеж стало займання у приватному будинку. Однак згодом полум'я перекинулось на кущі та дерева, повідомляє euronews. Через сильний вітер вогонь поширився округом.

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До гасіння пожежі залучили авіацію. Попри те, що вертольоти скидають воду на вогонь, побороти пожежі наразі не вдається. Все через сильний вітер, швидкість якого деколи досягає 45 кілометрів на годину.

У регіоні проводять евакуацію

З осередків пожеж, недалеко від міста Лейк-Форест, вже евакуювали тисячі людей. Ще багато місцевих жителів також готуються покинути свої домівки.

У штаті почали відключати електрику, аби обрив ліній електропередач не спричинив нові пожежі.

Зверніть увагу! Пожежі у Каліфорнії спалахують щороку через жаркий клімат. Наприклад, влітку та восени площа займань становила понад 1,6 мільйона гектара.

The raging Bond Fire engulfed Santiago Canyon Road from Jackson Ranch to the 241 toll road in California's Orange County on Thursday, as powerful gusts spread flames from the wildfire through the vegetation alongside the road. pic.twitter.com/vhZWFAyoJt — ملك السلطنه (@jamlyyyyy) December 5, 2020