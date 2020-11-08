Камала Гарріс свого часу відмовилася від президентської гонки, щоб підтримати Джо Байдена, але це не завадило їй посісти своє важливе місце у політиці США. Розповідаємо про кар'єру, сім'ю та досягнення Гарріс, які допомогли їй вдало фінішувати на виборах 2020.

Камала Гарріс звикла у всьому бути першою – вона вперше в історії Каліфорнії стала жінкою-генеральним прокурором, першою сенаторкою з індійським корінням, а тепер і перша темношкіра американка азіатського походження, що стала віцепрезиденткою. 24 канал розповідає більше про життя і здобутки Камали Гарріс.

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Біографія Камали Гарріс

Повне ім'я політикині – Камала Деві Гарріс. Вона народилася 20 жовтня 1964 року в Окленді (Каліфорнія). Вчилася у школі в невеликому каліфорнійському місті Таузенд-Оукс.

Що відомо про сім'ю Гарріс? Мати – Ш'ямала Гопалан Гарріс, наукова співробітниця, уродженка Індії. Батько – Дональд Дж. Гарріс, професор економіки, родом з Ямайки. Сестра: Майя.

У віці 12 років переїхала до Канади, тому що там її мати отримала посаду дослідниці у Єврейській лікарні загального профілю та можливість викладати в Університеті Макгілла. Потім Камала разом з сестрою на ім'я Майя 5 років вчилися в школі у Монреалі. До речі, там вона вчила французьку мову. Там же, у Канаді, Камала вступила до середньої школи Вестмаунт, яку закінчила у 1981 році.



У школі / Фото Los Angeles Times

Вищу освіта Камала Гарріс отримала дуже престижну, про що говорить диплом Гарвардського університету, а також ступінь доктора права в юридичному Хастінгс-коледжі Каліфорнійського університету.

Кар'єра

Гарріс почала свою кар'єру в офісі окружного прокурора округу Аламеда, де займалася судовим переслідуванням у справах про сексуальне насильство над дітьми. У 2003 році вона стала окружним прокурором Сан-Франциско, і після двох термінів перебування була обрана першою жінкою і першим темношкірим генеральним прокурором Каліфорнії. Цю посаду вона займала з 2011 по 2017 рік.

Особисте життя

Каміла Гарріс вийшла заміж 22 серпня 2014 року за адвоката Дугласа Емхоффа. Він був судовим виконавцем з Брукліна і партнером юридичної фірми DLA Piper. У її чоловіка двоє дітей від колишньої дружини. Згідно з даними Forbes, у сім'ї є три будинки (в Лос-Анджелесі, Вашингтоні й Сан-Франциско). Орієнтовна вартість цих активів: 5,8 мільйона доларів.

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So proud of you. ️️ pic.twitter.com/Orb1ISe0dU — Doug Emhoff (@DouglasEmhoff) November 7, 2020

Вибори в США 2020

Спочатку Гарріс вважалася потенційним лідером своєї партії на президентських виборах 2020 року. Вона офіційно оголосила про свою кандидатуру на пост президента США 21 січня 2019 року. Через 24 години після цього оголошення вона зібрала стільки ж пожертвувань від прихильників, як Берні Сандерс у 2016 році.

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Вона відмовилася від шансу через нестачу коштів, а у березні 2020 року підтримала Джо Байдена на посаді президента від Демократичної партії. Незабаром вона погодилася на посаду віцепрезидентки в разі виграшу Байдена.

Що відомо про Демократичну партію? Найстарша і найбільша партія США (їх опоненти – Республіканська партія, від якої змагався Дональд Трамп). Займає соціально-ліберальні і прогресивні позиції. Ось, як описують свою політсилу самі демократи: "Як демократи, ми вважаємо, що до кожної людини в цій країні слід ставитися з гідністю і повагою. Ми вважаємо, що всі мають право на охорону здоров'я і що ми повинні винагороджувати ревну працю сімей середнього класу. Ми вважаємо, що в наших школах і на вулицях не повинно бути насильства із застосуванням вогнепальної зброї і що жінки повинні самі приймати рішення щодо свого тіла".

Камала Гарріс є джерелом натхнення для багатьох жінок у Сполучених Штатах. Її відданість справі і досвід надали їй можливість брати участь в такій напруженій політичній гонці. Її погляди досить ліберальні: вона підтримує право жінок на аборт, легалізацію одностатевих шлюбів і марихуани (це неоднозначний пункт, тому що під час прокурорської кар'єри вона брала участь в процесах по звинуваченню людей, що вживають цей наркотик), а також її можна назвати еко-активісткою.

Показові цитати Гарріс

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