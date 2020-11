Камала Гарріс – перша в історії темношкіра жінка з азіатськими (індійським) корінням (її батько з Ямайки, а мати – індуска), яка стала віцепрезиденткою США. Далі читайте російською мовою.

Новый уровень для концепции #HeForShe: при чем здесь Камала Харрис

Думаю, что вы знаете эти акронимы:

POTUS – President of the United States

FLOTUS – First Lady of the United States

VPOTUS – Vice President of the United States

Но теперь в Белом доме, скорее всего, появится новый акроним.

SGOTUS – Second Gentleman of the United States. Эту роль будет исполнять Дуглас Емгофф, муж избранной Вице-Президента США, Камалы Харрис. И это, наверное, будет первый раз, когда мы сможем увидеть на таком высоком уровне реализацию концепцию #HeForShe.

Камала Харрис – первая в истории темнокожая женщина с азиатскими (индийскими) корнями (ее отец с Ямайки, а мать – индуска), которая стала Вице-Президентом США.



Харрис сказала в своей речи:

Сегодня я мыслями с женщинами, которые в прошлом боролись за право голоса. Я размышляю об их борьбе, их решимости и силе их визии. Я стою на их плечах! – и добавила: – В то время, как я первая женщина в этом офисе, я точно не буду последней. Каждая маленькая девочка, которая сегодня меня слушает, видит, что США – страна возможностей.

Думаю, это только начало. Моя дочь Соня впечатлена. Надо, чтобы и Украина становилась страной возможностей. Возможностей для всех.

