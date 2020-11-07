Камала Гарріс стала новою віцепрезиденткою Сполучених Штатів Америки. Про результати виборів вона дізналась під час ранкової пробіжки.

Після оголошення результатів вона одразу зателефонувала Джо Байдену. Відеопривітання Гарріс опублікувала у своєму твіттері.

На часі Вибори президента США: Байден здобув остаточну перемогу

"Ми зробили, ми зробили це, Джо. Ти будеш наступним президентом Сполучених Штатів", – емоційно відреагувала Гарріс.

Віцепрезидентка також написала, що ці вибори – це набагато більше, ніж Джо Байден або вона. За її словами, на них чекає багато роботи.

Це про душу Америки та нашу готовність боротися за неї,

– зазначила нова віцепризидентка.



Вибори в США: що відомо

Джозеф Байден здобув остаточну перемогу і стане 46 президентом Сполучених Штатів Америки.

За даними CNN, демократ отримав 273 голоси виборників. Перемогу йому принесла Пенсільванія, яка віддала Байдену 20 голосів. Водночас AP повідомляють про 284 голоси на користь Байдена. За їхніми даними, він отримав перемогу і в Аризоні.

Демократ у соцмережах вже відреагував на власну перемогу. Він написав, що "Америка прекрасна" і попереду країну чекає велика робота.

Водночас республіканець Дональд Трамп продовжує наполягати на власній перемозі і звинувачує демократів у фальсифікації голосів. Раніше він обіцяв оскаржувати результати виборів у суді.

Довідка. Переможця виборів у США визначають не за кількістю голосів, які віддали за кандидата виборці, а за результатами голосування колегії виборників. Традиційно вони всі голоси віддають за того кандидата, який виграв у штаті. Офіційно результати виборів президента США оголосять 14 грудня.