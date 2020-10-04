Масова загибель тварин на Камчатці: що спричинило екологічну катастрофу у Тихому океані
Російський Greenpeace вже назвав трагедію на Камчатці екологічною катастрофою. Екологи та ЗМІ заявляють, що причиною масової загибелі морських тварин є витік нафти у Тихий океан.
Поблизу Халактиського пляжу, куди викинулися тисячі мертвих тварин, вміст нафтопродуктів у воді перевищує допустиму норму у чотири рази. Про це повідомила пресслужба російського Greenpeace.
Зверніть увагу Екокатастрофа на Камчатці: тисячі загиблих тварин та десятки постраждалих людей – відео
У воді також суттєво перевищена норма фенолу та інших небезпечних речовин. Масштаб забруднення екологи досі не визначили, однак вже оголосили, що ситуація на Камчатці є вкрай серйозною.
Окрім Халактиського пляжу, нафтопродукти та фенол виявили ще на трьох ділянках акваторії Авачинської затоки. За словами місцевих дайверів, щогодини масштаб катастрофи збільшується.
Сьогодні хлопці пірнали і випливали зі сльозами на очах. Все дно всіяне трупами морських тварин. Вся наша підводна краса тепер сіро-жовтого кольору. Риби, ніби зварені в окропі,
– цитує Greenpeace.
Що вилили в Тихий океан
Політики, екологи та місцеві ЗМІ озвучують свої версії екологічного лиха на Камчатці.
- Нафта могла витекти з комерційного танкера, який пропливав уздовж Халактиського пляжу. Вибоїну у судні ліквідували, однак речовина з вмістом нафти та фенолу встигла витекти в океан. Наразі судно розшукують, повідомив ТАСС.
- Джерело, близьке до влади Камчатського краю, наполягає, що причиною катастрофи стали токсичні відходи, які військові свідомо вилили в місцеву ріку, пише "Медуза".
- У мінприроди Камчатки заявили: нафтопродукти могли викинути з кораблів, які пропливають через затоку. Через цю ділянку Тихого океану проходить відомий маршрут вантажних суден.
Що каже влада Камчатки
Віце-прем'єр Юрій Трутнєв доручив встановити причини масової загибелі тварин. Він заявив, що винні мають бути виявлені та покарані. Однак вже наступного дня мінприроди Камчатки опублікувало в інстаграмі милі кадри з Халактиського пляжу. На них показано звичний чистий пляж, а вода у затоці – нормального кольору.
Камчатська прокуратура розпочала перевірку за фактом забруднення акваторії Тихого океану. Greenpeace вимагає розслідувати причини катастрофи.
Екологічна катастрофа на Камчатці: що відомо
- На узбережжя Авачинської затоки у Тихому океані викинулися тисячі мертвих тварин.
- Від екологічного лиха також постраждали щонайменше 30 людей. Серед них є діти.
- Російський журналіст Юрій Дудь опублікував відео, зняте з вертольота над затокою. На ньому видно, як по воді розтікаються маслянисті плями від нафтопродуктів.
- Згодом стало відомо, що місцеві серфери скаржилися на забруднення води ще наприкінці серпня.
- Серфер Антон Морозов розповів: ще на початку вересня річка вже виливала тонами отруту в океан".
- За цей час влада Росії не зробила нічого, аби зупинити екологічну катастрофу і врятувати акваторію.
Плями від нафтопродуктів на воді видно при зйомці з вертольота: