Російський Greenpeace вже назвав трагедію на Камчатці екологічною катастрофою. Екологи та ЗМІ заявляють, що причиною масової загибелі морських тварин є витік нафти у Тихий океан.

Поблизу Халактиського пляжу, куди викинулися тисячі мертвих тварин, вміст нафтопродуктів у воді перевищує допустиму норму у чотири рази. Про це повідомила пресслужба російського Greenpeace.

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У воді також суттєво перевищена норма фенолу та інших небезпечних речовин. Масштаб забруднення екологи досі не визначили, однак вже оголосили, що ситуація на Камчатці є вкрай серйозною.

Окрім Халактиського пляжу, нафтопродукти та фенол виявили ще на трьох ділянках акваторії Авачинської затоки. За словами місцевих дайверів, щогодини масштаб катастрофи збільшується.

Сьогодні хлопці пірнали і випливали зі сльозами на очах. Все дно всіяне трупами морських тварин. Вся наша підводна краса тепер сіро-жовтого кольору. Риби, ніби зварені в окропі,

– цитує Greenpeace.

Що вилили в Тихий океан

Політики, екологи та місцеві ЗМІ озвучують свої версії екологічного лиха на Камчатці.

Нафта могла витекти з комерційного танкера, який пропливав уздовж Халактиського пляжу. Вибоїну у судні ліквідували, однак речовина з вмістом нафти та фенолу встигла витекти в океан. Наразі судно розшукують, повідомив ТАСС.

Джерело, близьке до влади Камчатського краю, наполягає, що причиною катастрофи стали токсичні відходи, які військові свідомо вилили в місцеву ріку, пише "Медуза".

У мінприроди Камчатки заявили: нафтопродукти могли викинути з кораблів, які пропливають через затоку. Через цю ділянку Тихого океану проходить відомий маршрут вантажних суден.

Що каже влада Камчатки

Віце-прем'єр Юрій Трутнєв доручив встановити причини масової загибелі тварин. Він заявив, що винні мають бути виявлені та покарані. Однак вже наступного дня мінприроди Камчатки опублікувало в інстаграмі милі кадри з Халактиського пляжу. На них показано звичний чистий пляж, а вода у затоці – нормального кольору.

Камчатська прокуратура розпочала перевірку за фактом забруднення акваторії Тихого океану. Greenpeace вимагає розслідувати причини катастрофи.

Екологічна катастрофа на Камчатці: що відомо

На узбережжя Авачинської затоки у Тихому океані викинулися тисячі мертвих тварин.

Від екологічного лиха також постраждали щонайменше 30 людей. Серед них є діти.

Російський журналіст Юрій Дудь опублікував відео, зняте з вертольота над затокою. На ньому видно, як по воді розтікаються маслянисті плями від нафтопродуктів.

Згодом стало відомо, що місцеві серфери скаржилися на забруднення води ще наприкінці серпня.

Серфер Антон Морозов розповів: ще на початку вересня річка вже виливала тонами отруту в океан".

За цей час влада Росії не зробила нічого, аби зупинити екологічну катастрофу і врятувати акваторію.

Плями від нафтопродуктів на воді видно при зйомці з вертольота: