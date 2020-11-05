Неприхована людська сутність, непрості стосунки та понівечені долі. На камерній сцені театру Франка стартувала прем'єра вистави "Трамвай бажання" за мотивами однойменної класичної п'єси Теннесі Уільямса.

П'єса "Трамвай бажання" – один з найпопулярніших творів не тільки Теннесі Вільямса, але і світового театру і кінематографу в цілому. За цю роботу автор отримав Пулітцерівську премію і прижиттєве визнання класиком сучасної драми ХХ століття. Основою сюжету є долі двох сестер – Бланш та Стели, які виросли в затишному сімейному маєтку та мріяли про світле майбутнє. Проте життя внесло свої корективи та нагадало дівчатам, що щастя – це лише мить. І тепер вони опиняються у нових реаліях – у старому американському трейлері, навколо якого і відбувається загострення пристрастей між героями. Попри несправедливість та будь-які обставини у житті, герої закликають усіх не втрачати людяність.

Мені здається стосунки та ідеї, які він несе, являються закликом моєї героїні до добра в усіх людей, оскільки у нас і вистава закінчується словами про доброту,

– поділилась заслужена артистка України Тетяна Шляхова.

"Це не Америка Джека Лондона, це не Америка "Дай еназе дей", а невлаштованих і побутово, і життєво людей, з понівеченими долями, дещо схоже на наш український світ. Ми ось таку беремо драматургію", – підкреслив актор театру Михайло Кукуюк.

Виставу "Травмай бажання" поставив молодий режисер Іван Уривський. Каже, що робота над нею розкрила йому глибину та різносторонність людської сутності. Особливо, цікавою для нього виявилась жіноча психологія.

Дуже цікаво дивитись на актрис, які грають цю роль, яку історію вони тобі розказують. Я від цього дуже кайфую, тому що кожну репетицію я помічаю якісь нюанси. Мені, як режисеру та глядачу дуже цікаво дивитися і брати щось своє,

– розказав режисер Іван Уривський.

Головний задум вистави, ані режисер, ані актори не розкривають, адже впевнені, що кожному глядачу буде над чим задуматись. Попри карантинні обмеження, бажаючих поринути у цю неповторну камерну атмосферу чимало. Найближчі покази відбудуться 5, 25 та 28 листопада.