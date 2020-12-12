Уряд Канади завершив внутрішньодержавні процедури, необхідні для набрання чинності Угоди про спільне з Україною виробництво аудіовізуальних творів. Документ почне діяти вже 1 січня 2021 року.

Що передбачає угода

Умови спільного виробництва дозволять українським продюсерам претендувати в Канаді на бюджетну підтримку, податкові пільги і знижки при дистрибуції. Про це повідомили на сайті Кабміну.

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Такі ж умови передбачані і для канадських режисерів, які зніматимуть в Україні.

Цього не сталося б, якби не ривок, який зробило за останні роки наше кіно. Чекаємо на українсько-канадський "Оскар",

– підкреслив посол України в Канаді Андрій Шевченко.

Президент Володимир Зеленський подякував Канаді за завершення процедур необхідних для набрання чинності цієї угоди.

"Впевнений, це зробить нашу двосторонню співпрацю ще більш плідною, а зв’язки між людьми наших країн ще тіснішими", – сказав Зеленський.

Реакція Ткаченка

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко назвав угоду новою сторінкою для історії міждержавного кінопартнерства України. За його словами, наша країна зможе запропонувати канадцям ідеальні умови.

Ткаченко додав, що в Україні є хороші спеціалісти, які мають досвід співпраці з міжнародними виробниками. Крім того, держава багата на локації для знімання фільмів: "У нас є гори та річки, лани та моря, ліси та чудові краєвиди, архітектура, як старовинна, так і сучасна".

Ще в Україні є механізм кеш-рібейтів, що дозволить заощадити на зніманні,

– підсумував міністр.

Зверніть увагу! Угоду про спільне виробництво аудіовізуальних творів підписали 2 липня 2019 року в Торонто Кабмін та уряд Канади. Верховна Рада ратифікувала документ у вересні 2020 року.