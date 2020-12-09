24 мільйони доларів: Канада профінансує українські проєкти на підтримку жінок
Низку проєктів для підтримки жінок в Україні профінансує Канада. Загальна сума, яку там виділять, становить приблизно 24 мільйони доларів США.
Таку інформацію повідомила міністерка міжнародного розвитку Канади Каріна Гулд. Вона пояснила, що найкращі інвестиції у майбутнє країни – це інвестиції для жінок і найбільш уразливих та маргіналізованих, повідомляє Укрінформ.
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"Шляхом цих ініціатив вони отримають потенціал стати потужними агентами змін, об'єднавши свої зусилля з усіма іншими людьми, які працюють над відновленням політичної й економічної стабільності", – сказала Гулд.
Вона запевнила, що Канада і надалі є близьким другом України. Вони прагнуть підтримувати її "на шляху надання безпеки, процвітання та свободи усім громадянам".
Про які саме проєкти мовиться
Гроші використають на такі проєкти:
- з економічної підтримки жінок у сільських регіонах;
- внутрішньо переміщених осіб;
- людей з обмеженими фізичними можливостями;
- інших вразливих груп в Україні.
Таку інформацію уточнили у Міністерстві міжнародного розвитку Канади.
Ключові партнери втілюватимуть ці проєкти з метою підтримання інклюзивного та сталого економічного зростання, надаючи можливості цим верстам по всій країні,
– запевнили у відомстві.
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Канада передаватиме:
- 7,8 мільйона доларів – недержавній організації Pact Inc., саме там навчатимуть жінок із вразливих категорій підприємницьким навичкам;
- 4,3 мільйона доларів – французькій гуманітарній організації ACTED, там хочуть збільшити економічні можливості жінок на Донбасі.
- 7,9 мільйона доларів отримають Socodevi і Дніпропетровська сільськогосподарська консультаційна служба;
- 5,1 мільйона доларів – Фонду кооперативного розвитку Канади та його партнеру – Всеукраїнському благодійному фонду "Горені", який допомагає українкам влаштуватися на підприємства легкої промисловості.
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