Низку проєктів для підтримки жінок в Україні профінансує Канада. Загальна сума, яку там виділять, становить приблизно 24 мільйони доларів США.

Таку інформацію повідомила міністерка міжнародного розвитку Канади Каріна Гулд. Вона пояснила, що найкращі інвестиції у майбутнє країни – це інвестиції для жінок і найбільш уразливих та маргіналізованих, повідомляє Укрінформ.

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"Шляхом цих ініціатив вони отримають потенціал стати потужними агентами змін, об'єднавши свої зусилля з усіма іншими людьми, які працюють над відновленням політичної й економічної стабільності", – сказала Гулд.

Вона запевнила, що Канада і надалі є близьким другом України. Вони прагнуть підтримувати її "на шляху надання безпеки, процвітання та свободи усім громадянам".

Про які саме проєкти мовиться

Гроші використають на такі проєкти:

з економічної підтримки жінок у сільських регіонах;

внутрішньо переміщених осіб;

людей з обмеженими фізичними можливостями;

інших вразливих груп в Україні.

Таку інформацію уточнили у Міністерстві міжнародного розвитку Канади.

Ключові партнери втілюватимуть ці проєкти з метою підтримання інклюзивного та сталого економічного зростання, надаючи можливості цим верстам по всій країні,

– запевнили у відомстві.

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