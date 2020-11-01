У Канаді чоловік у середньовічному одязі накинувся на людей із мечем: є загиблі та поранені
Чоловік з холодною зброєю напав на перехожих у канадському Квебеку 1 листопада. Двоє людей в результаті поранень загинули на місці.
Щонайменше п'ятеро перехожих отримали поранення. Про це повідомляє канадський телеканал CBC із посиланням на місцеву поліцію.
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Що відомо про напад у Канаді
- Напад стався біля будівлі Національних зборів Канади вранці 1 листопада.
- Як повідомила місцева поліція, підозрюваний був у "середньовічному одязі" та з холодною зброєю.
- Силовики затримали 20-річного підозрюваного, проте місцевих жителів закликають поки не виходити з домівок, оскільки слідчі дії ще тривають.
- При цьому Radio Canada повідомляє, що, ймовірно, зловмисник напав на людей з мечем.
- Про мотиви нападника наразі нічого невідомо.
Дивіться відео з місця трагедії в Канаді:
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