У канадському Торонто і регіоні Пив округу Онтаріо вводять локдаун через різке збільшення кількості хворих на коронавірус. Обмеження почнуть діяти вже з 23 листопада.

Локдаун у двох регіонах Канади вводять на 28 днів. Про це заявив прем'єр-міністр держави Даг Форд, повідомляє The star.

Цікаво В Україні на зимові свята планують ввести повний локдаун, – ЗМІ

Це необхідно, щоб запобігти найгіршому сценарію розвитку подій,

– пояснив Форд.

Що заборонять у 2 регіонах Канади

Нові обмеження передбачають повне закриття спортивних та розважальних центрів, казино та салонів краси.

Заклади громадського харчування зможуть продавати їжу тільки на винос.

На вулиці люди можуть збиратися в групи з не більше ніж 10 осіб.

У церкві, на похороні та на весілля також може перебувати максимум 10 людей.

Школи, аптеки та продуктові магазини можуть працювати.

Торгові центри та інші магазини повинні перейти на доставку товарів, або ж виносити їх людям на вулицю після онлайн-покупок.

Що загрожує порушникам

Населенню суворо рекомендують не виходити на вулицю без особливої необхідності, а також відмовитися від зустрічей з рідними і друзями. При цьому порушникам локдауна загрожує штраф у 750 канадських доларів (понад 570 доларів США).

Зауважимо, уряд Канади уклав угоду з американськими компаніями Novavax і Johnson & Johnson про попереднє замовлення вакцини проти COVID-19. Загалом держава зарезервувала для себе понад 300 мільйонів доз майбутньої вакцини.

Зверніть увагу! Станом на 21 листопада коронавірусом у Канаді заразилися 320 719 людей. З них 11 334 – померли, а 256 646 хворих вже одужали.