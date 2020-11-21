У Канаді вводять локдаун: для порушників передбачені великі штрафи
У канадському Торонто і регіоні Пив округу Онтаріо вводять локдаун через різке збільшення кількості хворих на коронавірус. Обмеження почнуть діяти вже з 23 листопада.
Локдаун у двох регіонах Канади вводять на 28 днів. Про це заявив прем'єр-міністр держави Даг Форд, повідомляє The star.
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Це необхідно, щоб запобігти найгіршому сценарію розвитку подій,
– пояснив Форд.
Що заборонять у 2 регіонах Канади
- Нові обмеження передбачають повне закриття спортивних та розважальних центрів, казино та салонів краси.
- Заклади громадського харчування зможуть продавати їжу тільки на винос.
- На вулиці люди можуть збиратися в групи з не більше ніж 10 осіб.
- У церкві, на похороні та на весілля також може перебувати максимум 10 людей.
- Школи, аптеки та продуктові магазини можуть працювати.
- Торгові центри та інші магазини повинні перейти на доставку товарів, або ж виносити їх людям на вулицю після онлайн-покупок.
Що загрожує порушникам
Населенню суворо рекомендують не виходити на вулицю без особливої необхідності, а також відмовитися від зустрічей з рідними і друзями. При цьому порушникам локдауна загрожує штраф у 750 канадських доларів (понад 570 доларів США).
Зауважимо, уряд Канади уклав угоду з американськими компаніями Novavax і Johnson & Johnson про попереднє замовлення вакцини проти COVID-19. Загалом держава зарезервувала для себе понад 300 мільйонів доз майбутньої вакцини.
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