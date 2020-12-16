У Канаді 14 грудня затримали засновника модної корпорації Nygard 79-річного мільйонера Пітера Найгарда. Впродовж 25 років він експлуатував жінок, примушуючи їх до сексу. Його жертвами часто ставали неповнолітні. Сам магнат усі звинувачення відхиляє.

Найгарда затримали за запитом США у місті Вінніпег штату Манітоба. Про це повідомляє американське Міністерство юстиції.

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У чому звинувачують Найгарда

Звинувачення проти магната висунули 84 жінки та двоє його синів.

Починаючи з 1995 року, він використовував вплив своєї компанії Nygard Group і її співробітників, щоб вербувати й утримувати жінок "для сексуального задоволення Найгарда, його друзів і партнерів по бізнесу".

Часто жертвами ставали дівчата з бідних сімей.

Найгард та його спільники, зокрема співробітники компанії, використовували силу, шахрайство і примус, щоб змусити жінок і дівчаток-підлітків займатися сексом з мільйонером та його друзями.

У деяких випадках Найгард обмежував пересування жінок.

Кілька жінок бізнесмен зґвалтував. Його спільники накачували інших жертв наркотиками, щоб схилити до сексу.

Близько половини усіх жертв Найгарда зазнали насильства у віці 14-15 років.

Зверніть увагу! У серпні 2020 року двоє синів Найгарда подали на нього в суд, звинувативши його в тому, що він заплатив секс-працівницям, аби ті позбавили їх невинності у підлітковому віці. Бізнесмен це заперечує.

Чому почали розслідування проти магната

За інформацією The New York Time, десятки жінок звернулися до суду, заявивши, що мільйонер під приводом надання роботи у модному бізнесі заманив їх у свій маєток на Багамах та силоміць схилив до інтиму. Вони намагалися чинили опір, але їх присипляли та ґвалтували.

Найгард усі звинувачення заперечив, стверджуючи, що позов проти нього подали через багаторічну суперечку з американським інвестором Луїсом Беконом, який живе у сусідньому будинку на Багамах.

У лютому влада США провела обшуки в штаб-квартирі компанії Пітера Найгарда в Нью-Йорку і в його будинку в Лос-Анджелесі.

Що сталося з компанією Найгарда

Основні клієнти Nygard один за одним почали відмовлятися від її товарів. Щоб врятувати компанію, бізнесмен пішов з поста глави. Однак у березні 2020 року Nygard все ж оголосила про банкрутство після 53 років роботи.