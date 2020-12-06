Проросійський телеканал "НАШ", який працює в Україні, 4 грудня включив у свій ефір Родіона Мірошника – заступника лідера луганських бойовиків. У студії були присутніми народні депутати України, але їх поява такого гостя, схоже, зовсім не збентежила.

Родіона Мірошника включили в ефір по скайп-зв'язку в проєкті "П'ятничний вечір" телеканалу "НАШ". Про це повідомляє 24 канал. Посилання й відео цього ганебного ефіру не наводимо з моральних міркувань.

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Заступник Ігоря Плотницького, який очолював луганських бойовиків у період 2014 – 2017 років, розповідав про те, як "Україна порушує мінські домовленості й вбиває ополченців".

Крім одного з лідерів бойовиків, на ефірі також були присутніми:

Вадим Івченко – нардеп від "Батьківщини";

Святослав Юраш – нардеп від "Слуги народу";

Олексій Мовчан – нардеп від "Слуги народу";

Олександр Лукашов – нардеп від ОПЗЖ;

Юрій Атаманюк – генерал-майор податкової поліції України;

Георгій Тука – ексзаступник міністра тимчасово окупованих територій України.

Більшість присутніх гостей спокійно дискутували з лідером убивць України. Наприклад, Вадим Івченко ледь не в унісон з бойовиком говорив, що це "Україна неправильно підписала мінські домовленості". Щоправда, вже через 15 хвилин визнав, що "не потрібно таких включень".

Олексій Мовчан лише запитав у Мірошника, за що борються бойовики, а його колега по фракції Святослав Юраш уточнив, що "позиція пана Родіона – це лише його думка, а не всіх жителів Донбасу".

Принципову позицію проявив лише Георгій Тука. Від самого початку включення він демонстративно грався в телефоні, а на питанні Івченка про те, "чи є, на думку Мірошника, Крим і Донбас Україною", він покинув ефір.

Згодом ексзаступник міністра ТОТ записав відео на своєму блозі, в якому пояснив свій вчинок. Він заявив, що протягом всього часу його нудило від цієї так званої телевізійної програми.

Коли з'явився цей мерзотник на екрані загальнодержавного каналу, у мене від люті кулаки стискалися. Я вагався, як мені краще зреагувати. Спілкуватися з цим покидьком у мене жодного бажання не було,

– розповів Георгій Тука.

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