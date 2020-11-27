Кандидат на посаду голови Київської обласної ради Ярослав Москаленко зняв свою кандидатуру через порушення регламенту лічильною комісією і заявив, що подасть до суду.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами перед оголошенням результатів голосування.

Москаленко наголосив на тому, що лічильна комісія допустилася грубого порушення регламенту Київської обласної ради, а саме пункту 12 статті 25. Мовиться про те, що в бюлетень вписали лише одного кандидата – представника "Слуги народу" Олександра Склярова. Якщо цей кандидат не набирає необхідних 43 голоси, тоді депутати голосують за іншого кандидата, яким був Москаленко. На думку депутатів від партій "За майбутнє" та "Європейська Солідарність", це грубе порушення демократичних принципів і регламенту облради.

"Я заявив про самовідвід ще до того, як стали відомі результати голосування. Вони запустили бюлетень з одним кандидатом і, маючи більшість, протягнули його через залу. Я не хочу приймати в цьому участі. Політична сила "Європейська солідарність" підтримала мене в цьому", – заявив Ярослав Москаленко.

Депутат наголошує, що його політсила наполягає на тому, щоб процедура голосування була законною та відповідала регламенту.

"Якщо Олександр Скляров все ж не набрав 43 голоси, то я запропоную далі іти по повній законній процедурі. І наступні вибори, якщо вони відбудуться, пройдуть абсолютно законно й у бюлетені будуть усі кандидати, які мають бажання взяти участь у виборах голови Київської обласної ради", – додав Москаленко.

У будь-якому разі депутат обіцяє подати на членів лічильної комісії до суду.

"Ми, як дві чесні й порядні політсили, які хочуть жити й працювати у законний спосіб, будемо оскаржувати цей акт і захищати свої права в суді", – заявив Москаленко.

Заява Ярослава Москаленка: дивіться відео

Нагадаємо, у Київській облраді уже відбувалося голосування за її голову, під час якого кандидат від партії "За майбутнє" отримав 42 голоси з необхідних 43.

"За майбутнє" звинуватили три фракції ради – "Слугу народу", "Батьківщину" й ОПЗЖ – у нечесній політичній боротьбі й тиску на власних депутатів, яких змушують голосувати за кандидата від "Слуг" Олександра Склярова.

Відповідно до абзацу першого пункту 12 статті 25 Регламенту Київської обласної ради таємне голосування проводиться шляхом подачі бюлетенів. До бюлетеня по виборах посадових осіб Ради включаються всі висунуті кандидатури, які дали згоду балотуватися. Вони зазначаються в бюлетені в алфавітному порядку. Іншої процедури Регламент не встановлює. Тобто бюлетень має бути лише один і лише з усіма прізвищами кандидатів.