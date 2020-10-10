Кандидата в міську раду Новомосковська Дніпропетровської області від "Слуги народу" Сергія Алєксєйченка спіймали, ймовірно, за курінням марихуани. Крім коноплі, чоловік також вживав ігристе вино.

Відео, де кандидат нібито курить марихуану, опублікувала "Страна.ua".

Читайте також Депутат від "Слуги народу" не проти закупівлі російської вакцини від коронавірусу

Ролик був записаний ввечері 5 жовтня 2020 року. На відео видно, як двоє чоловіків курять коноплю із саморобного пристрою. За інформацією видання, друга Алєксєйченка звуть Віктор Пустовий. Крім того, чоловіки пили ігристе вино із бляшаних банок.

Журналісти 24 каналу зв'язались зі штабом "Слуги народу" в Новомосковську щодо ситуації, однак відповіді наразі немає.

Що відомо про Алєксєйченка