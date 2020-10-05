Білоруська влада не виключає, що автомобільний транзит з латвійської та литовської території можуть обмежити. На такий крок у Мінську підуть у відповідь на санкції з боку країн Прибалтики.

40% вантажівок їдуть з Литви та Латвії

Можливе обмеження автоперевезень обговорили чинний самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко з головою Державного митного комітету Юрієм Сенько. Про це повідомляє БелТА.

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Що стосується двох балтійських країн – Литви та Латвії, то майже 40% вантажівок цього року їдуть звідти. Це велетенський обсяг. Якщо ми візьмемось за цей потік, то логістичні пункти Литви не отримають десь четверту частину,

– сказав Лукашенко.

У перевізників уже були проблеми на кордоні

Зазначимо, раніше Державний прикордонний комітет Білорусі посилив охорону кордону з Литвою. Разом з тим, вже на початку жовтня литовські автоперевізники оптимістично заявили, що ситуація на кордоні з Білоруссю стабілізується. Незважаючи на це, частину вантажів намагаються таки відправляти в об'їзд охопленої протестами країни.

Що відомо про білоруські санкції

Країни ЄС 2 жовтня погодили санкції проти 40 білоруських високопосадовців. Раніше персональні обмеження щодо причетних до фальсифікацій та насилля над демонстрантами ввели США та країни Прибалтики.

У відповідь у Білорусі запровадили санкції проти ЄС у відповідь. Втім, Мінськ не оприлюднив свій санкційний список.

Серед можливих обмежень у Мінську також називали:

закриття повітряного простору,

ембарго на товари,

переорієнтація торговельних потоків.

Детально про останні події у Білорусі можна прочитати тут.