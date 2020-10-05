Кара за невизнання Лукашенка: Білорусь може обмежити автотранзит з Литвою та Латвією
Білоруська влада не виключає, що автомобільний транзит з латвійської та литовської території можуть обмежити. На такий крок у Мінську підуть у відповідь на санкції з боку країн Прибалтики.
40% вантажівок їдуть з Литви та Латвії
Можливе обмеження автоперевезень обговорили чинний самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко з головою Державного митного комітету Юрієм Сенько. Про це повідомляє БелТА.
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Що стосується двох балтійських країн – Литви та Латвії, то майже 40% вантажівок цього року їдуть звідти. Це велетенський обсяг. Якщо ми візьмемось за цей потік, то логістичні пункти Литви не отримають десь четверту частину,
– сказав Лукашенко.
У перевізників уже були проблеми на кордоні
Зазначимо, раніше Державний прикордонний комітет Білорусі посилив охорону кордону з Литвою. Разом з тим, вже на початку жовтня литовські автоперевізники оптимістично заявили, що ситуація на кордоні з Білоруссю стабілізується. Незважаючи на це, частину вантажів намагаються таки відправляти в об'їзд охопленої протестами країни.
Що відомо про білоруські санкції
Країни ЄС 2 жовтня погодили санкції проти 40 білоруських високопосадовців. Раніше персональні обмеження щодо причетних до фальсифікацій та насилля над демонстрантами ввели США та країни Прибалтики.
У відповідь у Білорусі запровадили санкції проти ЄС у відповідь. Втім, Мінськ не оприлюднив свій санкційний список.
Серед можливих обмежень у Мінську також називали:
- закриття повітряного простору,
- ембарго на товари,
- переорієнтація торговельних потоків.