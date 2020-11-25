У Нагірному Карабасі 24 листопада військовослужбовці Вірменії підірвали військову частину в Кельбаджарському районі.

Вірменські військові підірвали військову частину в Карабасі: що відомо

Військові підірвали будівлі перед тим, як покинути Кельбаджарський район. Кадри вибуху військової частини опублікувала інформаційна агенція РИА Новости.

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Кельбаджарський район перейшов під контроль Азербайджану опівночі 25 листопада.

Вірменія підірвала військову частину в Карабасі перед тим, як покинути Кельбаджарський район: відео

Також у мережі оприлюднили кадри, як останні військовослужбовці Вірменії покидають цю територію.

Останні авто з вірменськими військовослужбовцями залишають Кельбаджарський район: дивіться відео

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Що зараз відбувається у Нагірному Карабасі: коротко