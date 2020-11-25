Перед виходом Вірменія підірвала військову частину в Карабасі: відео
У Нагірному Карабасі 24 листопада військовослужбовці Вірменії підірвали військову частину в Кельбаджарському районі.
Вірменські військові підірвали військову частину в Карабасі: що відомо
Військові підірвали будівлі перед тим, як покинути Кельбаджарський район. Кадри вибуху військової частини опублікувала інформаційна агенція РИА Новости.
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Кельбаджарський район перейшов під контроль Азербайджану опівночі 25 листопада.
Вірменія підірвала військову частину в Карабасі перед тим, як покинути Кельбаджарський район: відео
Також у мережі оприлюднили кадри, як останні військовослужбовці Вірменії покидають цю територію.
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Що зараз відбувається у Нагірному Карабасі: коротко
- Опівночі 10 листопада Азербайджан і Вірменія за участю Росії підписали угоду про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі.
- Згідно з документом, має відбутися вивід вірменських військових із Карабаху. Крім того, Єреван до 1 грудня 2020року має передати під контроль Баку низку окупованих районів.
- Також у Нагірному Карабасі розгорнули спільну миротворчу місію Росії та Туреччини.
- Через підписання угоди про перемир’я у Вірменії розпочалися протести. Зокрема, у Єревані протестувальники 10 листопада прорвали оточення й увірвалися в будівлю уряду. Водночас мітингарі вимагають відставки прем’єра Пашиняна.
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