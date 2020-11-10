Частина миротворців, яких Росія відправила у Нагірний Карабах, воювали на Сході України. Зокрема, вони брали участь у воєнних діях на Донбасі та в анексованому Криму.

Під час розвідки виявили, що військову техніку так званої 15 миротворчої бригади залучали під час захоплення Криму. Про це повідомив речник спільноти InformNapalm Михайло Макарук в ефірі 24 каналу.

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За його словами, військовослужбовці цієї бригади також хизувалися медаллю за визволення Криму. На його думку, це повністю підтверджує їхню участь у бойових діях.

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Макарук зазначив, що в соцмережах неодноразово фіксували, що службовці 15 миротворчої бригади публікували фото загиблих на Донбасі бійців.

Найбільше їм припало до душі українське місто Краснодон, яке розташоване на Луганщині. Там вони робили перевалкову базу,

– заявив він.

Як розповів Макарук, у 2017 році вдалося встановити 5 бійців бригади, які розміщували свої геолокаційні позначки на фотографіях. Зокрема, вони були близько розташовані до лінії зіткнення з українськими військовими. Також були світлини з українським прапором на території Луганщини.

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Представник InformNapalm зазначив, що загалом ця бригада брала безпосередню участь у підготовці війни проти Грузії у 2008 році. За словами Макарука, її учасники дуже вдало прикидаються "миротворцями", коли це вигідно керівництву Росії.

"Миротворчі бригади у світі формують протягом певного часу. Тут за 24 години зібрали бригаду, яку вже доставили на територію Вірменії", – підкреслив він.

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На думку Макарука, було завчасно відомо, що вони потрібні на території Нагірного Карабаху.

Чому це вигідно Росії

Представник InformNapalm заявив, що цією ситуацією створюють контрольований хаос. На його думку, те саме було й з Таджикистаном й Узбекистаном. Там хотіли створити зону нестабільності. Макарук також додав, що Росія не має ресурсів, щоб підтримувати нові об'єднання.

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