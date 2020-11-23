Я не приймаю такої розмови. Я за бізнес. І я також раджу уряду локдаун, щоб зупинити поширення вірусу.

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Я пригадую як на початку року серед експертів можна було цілком спокійно почути розмову про те, що смерть невеликої частини населення можливо є виправдана, якщо порівняти з втратою добробуту для багатьох.

Тоді в країні було по 100 нових хворих на день, одиниці тих, хто не одужав. Для загалу вони були скоріше цифрами з новин, ніж реальними людьми.

Зараз майже в кожного з нас у соціальній бульбашці є хтось, хто хворів або хворіє на COVID-19. Тисячі випадків. Кількасот смертей на день. Експертні розмови вже не такі категоричні. Говорять лише про втрати для доходів сімей та бізнесу через локдаун. Іншу частину розмови – про тих, хто помре, зазвичай не озвучують.

Цікаво, як зміняться розмови про економіку, коли в колі знайомих у кожного будуть уже не хворі, а померлі.

Я не хочу дожити до такого. Це буде соціальна катастрофа, неспівмірна з будь-якими втратами добробуту. Це буде втрата довіри один до одного, руйнування держави та життя у стані "війни всіх проти всіх" за Гоббсом.

Я не приймаю розмову, коли мене ставлять у становище вибору "хвороба або бідність". Про це пише філософ Бернар-Анрі Леві у новій книзі "Вірус в епоху безумства". Хвороба приносить страждання. Збідніння приносить страждання. То давайте посперечаємося, яке зі страждань більш правильне? Більш прийнятне?

Уряд має утамувати страждання

Уряд не повинен вибирати між здоров'ям та добробутом. Він не повинен міряти смерті у грошах, а гроші – у смертях. Його робота – зменшувати страждання.

Чи міг наш уряд запобігти таким втратам, на які ми змушені зараз іти? Так, міг. Але говорити про це зараз немає жодного сенсу.

Зменшити втрати за рахунок системи тестування та ізоляції контактів ми уже не можемо. Вірус уже прорвав цю лінію оборони. Наступна – лікарні. І вона сьогодні ледь стримує ворога з останніх сил.

Альтернативи тому, щоб до оборони приєднався бізнес та ми всі, уже немає. Якщо ви її знаєте – розкажіть мені.

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Уряд може і повинен знижувати страждання від цього. Для цього є різні механізми економічної підтримки. Застосувати їх не так складно як здається.

Що можемо зробити ми, експерти? Дати найкращу пораду щодо цих механізмів і щодо відповіді на пандемію в майбутньому. Але найгірше, що ми можемо – це сперечатися, від чого краще страждати – від бідності чи від смерті через COVID-19.

Джерело: Facebook