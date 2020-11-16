У Міністерстві охорони здоров'я дали пораду представникам малого бізнесу, які залишились без роботи через карантин. У відомстві кажуть їм тимчасово йти працювати в лікарні.

Карантин вихідного дня: у МОЗ зробили заклик до представників малого бізнесу.

За словами заступниці міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, український уряд обрав такий варіант карантину, який не вб'є хронічно хвору економіку країни. Про це вона заявила на брифінгу 16 листопада, повідомляє 24 канал.

Актуалльно Перекриті дороги та пікети: українці протестують проти карантину вихідного дня – фото, відео

"Ми є свідомими того, якщо не буде працювати економіка, то не будуть працювати і лікарні, і не буде можливості їх профінансувати", – зауважила Микичак.

Тому вона від імені усіх медиків запропонувала малому бізнесу перетворювати проблеми у нові можливості.

"Як це роками робимо ми у лікарнях та поліклініках, не маючи ресурсу з жебрацькою заробітною платою, але максимально надаючи якісну медичну допомогу кожному громадянину", – підкреслила заступниця очільника МОЗ.

За її словами, українські лікарні радо нададуть тимчасові робочі місця усім малим підприємцям, які зараз перебувають у вимушеному простої. Водночас Микичак наголосила, що лікарні та центри медичної допомоги потребують "сильних і здорових робочих рук":

економістів,

бухгалтерів,

санітарів,

техніків,

працівників пралень і кухонь,

електриків,

водіїв,

сторожів,

вахтерів,

різноробочих.

Приходьте в лікарні. Ми маємо можливість прийняти на роботу кожного. Допоможіть медицині вистояти та врятувати життя кожного з нас, наших рідних і близьких,

– констатувала заступниця міністра охорони здоров'я.

До речі У Раді вже зареєстрували постанову про скасування карантину вихідного дня: деталі

До слова, у перший період карантину вихідного дня, 14 – 15 листопада, українські заклади громадського харчування втратили 27% від обігу.

Карантин вихідного дня в Україні: що варто знати

Карантин вихідного дня в Україні почне діяти з 14 – 15 листопада та триватиме 3 тижні – до півночі 30 листопада. Обмеження стартують з 00:00 суботи та до 00:00 понеділка.

Працювати будуть тільки магазини, аптеки, банки, АЗС, пошта, а також заклади, які готують їжу на винос.

Крім того, в Україні відмовилися від адаптивного карантину та повернулися до загальнодержавного.

Українські підприємці протестують проти нових обмежень. Вони побоюються, що він знищить їхній бізнес.

Водночас про те, що не дотримуватимуться карантину вихідного дня, заявили у кількох великих містах України.



Обмеження карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу