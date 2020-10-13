Через збільшення кількості нових хворих на коронавірус карантин в Україні продовжили до 31 грудня. Йдеться саме про адаптивний карантин. Окрім того, уряд змінює низку обмежень через зростання кількості хворих та робить їх суворішими.

Рішення про продовження карантину прийняли на засідання уряду, повідомляє 24 канал. Прем'єр Денис Шмигаль при цьому перелічив, які додаткові обмеження будуть введені у державі.

Важливо Уряд ухвалив рішення щодо карантину: які саме

Які додаткові обмеження запровадили

Кабмін запропонував ввести такі зміни до адаптивного карантину:

Змінюються правила щодо кількості людей у масових зібраннях.

Зелена зона – не більше 50 людей (за дистанції 1,5 метра, при дотриманні маскового режиму).

Жовта зона – не більше 30 людей.

Помаранчева зона – не більше 20-ти.

У цих регіонах можна проводити спортивні змагання, але без глядачів.

Також в уряді пропонують відправити школи на канікули з 15 по 30 жовтня з майбутнім переведенням їх на дистанційне навчання. Річ у тім, що в Україні на коронавірус вже захворіли понад 5 тисяч вчителів і це, за словами прем’єра, "колосальна цифра".

Виші ж мають б перейти на дистанційне навчання з 15 жовтня по 15 листопада, а студентам із гуртожитків рекомендують виїхати.

Зверніть увагу! Карантин в Україні розпочався 22 березня, однак з 22 травня триває адаптивний карантин. Він передбачає розподіл країни на зони: червону, помаранчеву, жовту та зелену. У них діють різні обмеження.